Netflix ya ha puesto fecha al estreno de "La sociedad de la nieve"

"La sociedad de la nieve", la última película de de J.A. Bayona ("Lo imposible", "El orfanato"), llegará finalmente a Netflix. La plataforma no ha esperado ni dos días para anunciar la fecha de uno de los estrenos más esperados y elogiados del año, que llegó a los cines el pasado 15 de diciembre y cuenta con cuenta con 13 nominaciones a los Premios Goya 2024, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para J.A. Bayona o Mejor Actor Revelación para Matías Recalt, entre otras. Además sigue su camino hacia los Premios Oscar y está nominada a un Globo de Oro.

La película del director catalán sobre el avión uruguayo estrellado en la cordillera de Los Andes en 1972 con un equipo completo de rugby a bordo, que ya fue retratado en "¡Viven!", película de 1993 dirigida por Frank Marshall. En una reciente entrevista con LA RAZÓN, el director explicó el origen de la idea de replicar la historia: "Nací en el 75, el accidente fue en el 72 y el libro es del 73. Se convirtió de inmediato en un “best-seller” que hizo que todo el mundo tuviera el libro en su casa. Recuerdo que toda la gente de mi generación lo tenía". Bayona narró cómo preparando "Lo imposible" , "compré el libro de Pablo Vierci, que se había editado en España y ahí fue cuando me llevé la sorpresa. Esta historia que conocía, que me sabía de memoria, en realidad tenía un alcance mucho mayor. Era mucho más grande de lo que yo pensaba y me obsesioné. Tanto con la historia como con los personajes, ahí nació mi necesidad de hacer esta película".

Además, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reveló el pasado jueves 21 de diciembre que "La sociedad de la nieve" continúa con éxito su carrera hacia los Oscar 2024. La película ha sido seleccionada como una de las 15 finalistas que optan a la nominación a Mejor Película Internacional y se ha situado también entre las finalistas en las categorías de Mejor Música Original, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejores Efectos Visuales, además de ser elegible en las categorías que no anuncian listado de finalistas. Y aún así, el filme de Bayona tendrá duras competidoras en la finlandesa "Fallen Leaves", la japonesa "Perfect Days" y la británica "The Zone of Interest", que también continúan en la pelea. La sociedad de la nieve también está nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa, ceremonia que tendrá lugar este domingo 7 de enero. La plataforma Netflix estrenará la cinta el próximo 4 de enero.

Sobre La sociedad de la nieve

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrelló en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta, deberán recurrir a medidas extremas para seguir vivos. A diferencia de lo que sucedió en realidad, como ejemplo, es que en la estancia de todos ellos en el hospital, nunca estuvieron juntos en una habitación. Los diferentes estados de salud tuvieron como consecuencia que los reencuentros con las familias fueron en momentos distintos.