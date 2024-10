Cuatro supermodelos llenarán de glamur el plató de "El Hormiguero"

"El Hormiguero" se convierte en una pasarela de moda con la visita de cuatro supermodelos. Tras la visita de Malú anoche, en la que desveló los detalles de sus futuros proyectos, el programa de las hormigas más famosas de la televisión saca la alfombra roja para dar paso a Judit Mascó, Nieves Álvarez, Inés Sastre y Laura Ponte, que han sido galardonadas con el premio Telva de moda de este año 2024. Las cuatro superestrellas charlarán en el programa insignia de Antena 3 sobre este nuevo galardón y repasarán junto a Pablo Motos su increíble carrera en el mundo de la moda.

Cuatro reinas de la pasarelas

Judit Mascó, nacida en Barcelona en 1969, comenzó su carrera en el mundo de la moda siendo adolescente. A lo largo de los años, ha trabajado con importantes marcas y ha desfilado en las pasarelas más prestigiosas. Además, ha destacado como presentadora de varios programas de televisión. Nieves Álvarez, nacida en Madrid en 1974, también ha combinado su carrera de modelo con la presentación en televisión. Su trayectoria tomó impulso en 1992, cuando fue finalista del concurso Elite Look of the Year, lo que la catapultó al éxito en la moda. Inés Sastre, nacida en Valladolid en 1973, mostró desde muy joven interés por la actuación, lo que la ha llevado a desarrollar una carrera como actriz y modelo. En el año 2000, fue la presentadora del famoso Festival de San Remo en Italia. Por otro lado, Laura Ponte, nacida en Vigo en 1972, estudió Ciencias Políticas en Londres antes de entrar en el mundo de la moda. Su victoria en el prestigioso concurso Look of the Year organizado por la agencia Elite fue el trampolín que lanzó su carrera como modelo internacional. Estas cuatro mujeres han dejado huella en la moda y la televisión, representando el talento español a nivel global.

Las cuatro supermodelos visitarán el plató de Atresmedia con el motivo del homenaje que recibirán en los próximos premios T de Telva Moda que regresan en este 2024 y galardonarán a las cuatro con uno de los premios más exclusivos de este país, que conmemoran su amplia y exitosa trayectoria sobre las pasarelas de todo el mundo.