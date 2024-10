Malú revela en 'El Hormiguero' cuánto dinero gana en sus conciertos: "Me gusta llevar lo mejor..."

Malú ha sido la encargada de comenzar la semana por todo lo alto con su visita a 'El Hormiguero'. La reconocida cantante ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo single, "Contigo", en el que colabora con el cantante estadounidense de bachata Prince Royce. Esta canción supone un paso más en la carrera de Malú, quien ha sabido adaptarse a diferentes géneros musicales a lo largo de su trayectoria, llevando esta vez la bachata a otro nivel.

La artista, que actualmente también es coache en 'La Voz', ha compartido detalles de su colaboración y ha hablado de cómo está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. "Trabajé la canción aquí en España con varios compositores y luego se la envié a Prince Royce. Le encantó y grabó su parte desde allí. Cuando coincidimos en España, lo grabamos juntos y le hicimos los arreglos de manera conjunta", ha explicado Malú. Durante la entrevista, Pablo Motos y la cantante han mantenido una conversación distendida llena de bromas y complicidad. "Dime que no va a estar guay que podamos hablar tranquilamente tú y yo sin que nos interrumpa, como la última vez Antonio Orozco", ha comentado Motos. A lo que Malú ha respondido entre risas: "La verdad es que sí, prefiero estar aquí solo contigo, además de que no veo muy bien y así puedo estar más cerca".

Malú ha confesado que el proceso creativo de "Contigo" fue todo un reto, ya que era la primera vez que se adentraba en el mundo de la bachata. "Nunca había hecho una bachata y quería sentirme segura en ese estilo de música. Estar encima de cada detalle era importante", ha señalado. La química con Prince Royce fue inmediata, aunque el idioma generó algunos momentos cómicos. "Es un gran tipo, muy encantador. Aunque al no hablar tan bien español, a veces le costaba pillar las bromas", ha bromeado Malú.

Por otra parte, la artista también ha compartido una anécdota sobre el rodaje del videoclip, que surgió de manera inesperada. "Después de grabar la canción y beber un poco de vino, se nos ocurrió la idea de hacer el videoclip en un Mercadona. Seguimos la tendencia de ligar con una piña en el supermercado, y la verdad es que a la gente le encantó", ha comentado riéndose. "En solo dos días, tuvimos dos millones de reproducciones en streaming".

Además de hablar sobre su nueva música, Malú ha aprovechado para compartir detalles sobre su gira "A Todo Sí: 25 años de aprendiz", con la que celebra su cuarto de siglo en la industria musical. "Termina en el Wizink Center y va a ser muy especial. Voy a estar rodeada de compañeros y amigos que han sido parte de este camino. Realmente no gano tanto dinero porque siempre lo gasto. Siempre me ha gustado llevar lo mejor para dar lo mejor a mis fans. Yo disfruto además del show porque me gusta que sea dinámico. Mi frase es quiero un show que antes de que yo llegue sea ya un show, por lo tanto yo no gano mucho dinero", ha dicho emocionada. La artista ha reflexionado sobre su carrera y cómo el escenario sigue siendo un lugar "mágico" para ella: "Es donde sale quien soy de verdad y eso me emociona". Uno de los momentos más divertidos de la entrevista ha llegado cuando Malú y Pablo Motos se animaron a bailar un poco de bachata en medio del plató. "No lo has hecho tan mal, Pablo. He visto gente que lo hace peor la primera vez", le ha dicho entre risas la cantante, tras enseñarle algunos pasos básicos del baile.

Malú también ha compartido cómo su vida ha cambiado desde que se convirtió en madre. "Desde que soy madre, me cuesta un poco más hacer cosas arriesgadas, como tirarme en paracaídas o conducir de noche", ha confesado. La cantante ha mencionado que su hija de cuatro años ya muestra interés por la música, algo que a Malú le parece "muy bonito". "Es precioso que crezca escuchando música, le gusta de todo", ha añadido. Otro de los temas que surgieron en la conversación fue la relación cercana que mantiene con su equipo, con quienes incluso cocina después de los conciertos. "Después de un concierto, tengo más energía que nunca. Me encanta cocinar para todos, aunque si somos muchos hago algo sencillo, como mis famosos macarrones con chorizo", ha contado Malú entre risas. También ha revelado que es conocida por llenar tuppers para que su equipo se lleve la comida sobrante: "Compro tuppers baratos porque luego no me los devuelven, ni siquiera mi madre", ha bromeado.

Finalmente, Malú ha recordado cómo en Miami se lanzó en paracaídas, una experiencia que fue dolorosa pero emocionante. "Me quise morir cuando abrió el paracaídas porque no tenía bien puesto el arnés y me hizo mucho daño. El disfrute fue mayor que el dolor, pero lo pasé mal", ha admitido. La entrevista ha concluido con una reflexión sobre los 25 años de carrera de Malú, quien no solo se encuentra en un momento muy dulce de su trayectoria musical, sino que también sigue siendo una de las artistas más queridas por el público español. "El escenario es mi lugar, es lo único que sé hacer bien, y después de 25 años, sigue emocionándome", ha dicho la cantante.