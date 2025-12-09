'El Hormiguero'no entiende de festivos. El programa liderado por Pablo Motos fue anoche el más visto de la televisión española durante el día de la Inmaculada Concepción, conquistando el share de la pequeña pantalla con una media de espectadores de 1.617.000 espectadores (12,6% de cuota). Más de 3.8 millones de espectadores conectaron en el algún momento con el programa de las hormigas más célebres de la televisión. Hoy martes, es turno de Edurne, que presentará 'Navidad junto a ti', su primer álbum navideño. El disco combina clásicos de la época y temas originales, una propuesta con la que la artista inaugura oficialmente la campaña musical de estas fiestas. Edurne se suma a la moda y se convierte esta noche en 'El Hormiguero' en la futura reina de la Navidad en España.

Edurne, artistaza y ganadora, ahora reina de la Navidad

Nacida el 22 de diciembre de 1985 en Collado Villalba, Madrid, La carrera de Edurne despegó tras su participación como finalista en la cuarta edición del popular concurso 'Operación Triunfo', emitido por Telecinco. Desde entonces, Edurne ha destacado en diferentes ámbitos como la música, la televisión y el teatro. En su faceta musical, ha lanzado siete discos y varios sencillos hasta 2020, consolidándose como una de las cantantes más reconocidas de España. En 2015, fue seleccionada por RTVE para representar a España en el Festival de Eurovisión, celebrado en Viena. Además de su carrera como cantante, ha tenido éxito en televisión, participando en programas como '¡Más que baile!', donde quedó segunda, y en 'Tu cara me suena', en el que fue ganadora. También ha trabajado como actriz en series como 'Ana y los siete' y 'Servir y proteger'. En el teatro, protagonizó el musical 'Grease', realizando una gira por toda España. Edurne continúa siendo una figura influyente en el mundo del espectáculo.

Edurne ha estado en más de una ocasión en 'El Hormiguero', revelando detalles de su infancia e ídolos que le marcaron desde bien pequeña en su carrera musical, como es el caso de Withney Houston, referente de la intérprete madrileña desde que a los siete años se decantaran por la música, integrándose en un grupo infantil llamado 'Trastos', con el que grabó tres discos. En el día de hoy, la madrileña regresa al plató de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto musical, 'Navidad junto a ti', su primer álbum navideño. El disco combina clásicos de la época y temas originales, siendo 11 en total las canciones de este nuevo proyecto musical: