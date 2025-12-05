'El Hormiguero' arrasa en noviembre y anuncia a sus invitados de la próxima semana

'El Hormiguero' (15,5% y 2 millones de espectadores) vuelve a cerrar noviembre como el programa más visto de la noche y líder absoluto en su franja, firmando su mejor mes desde febrero. El formato de Antena 3 se mantiene como el espacio con más espectadores únicos de la televisión, alcanzando una media de 4,3 millones por emisión. Entre los hitos del mes destaca la visita de Mariano Rajoy, que reunió a 2.287.000 espectadores y un 18,1% de cuota, situándose como una de las entregas más seguidas de la temporada.

Invitados de esta semana en 'El Hormiguero'

La semana comenzará con Salva Reina y Alejo Sauras, que acudirán el lunes para presentar la tercera temporada de 'Atasco', la serie que estrena nuevos episodios en Prime Video el próximo 22 de diciembre. Ambos actores detallarán las claves de esta comedia coral ambientada en un atasco navideño y protagonizada por más de veinticinco intérpretes. El martes será el turno de Edurne, que presentará 'Navidad junto a ti', su primer álbum navideño. El disco combina clásicos de la época y temas originales, una propuesta con la que la artista inaugura oficialmente la campaña musical de estas fiestas.

El miércoles visitará 'El Hormiguero' Manuel Carrasco, que repasará los momentos más destacados de la gira con la que ha presentado 'Pueblo Salvaje II'. El artista adelantará además algunos detalles sobre sus próximos proyectos para 2025. La semana concluirá con Dan Brown, que regresará al programa el jueves para presentar su novela 'El último secreto', la nueva aventura protagonizada por Robert Langdon. Ese día también se incorporará a la tertulia Isabel Preysler, que analizará la actualidad junto al resto de colaboradores habituales.