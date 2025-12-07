Bisbal emociona con su Navidad al Roig Arena de Valencia

A punto de celebrar un cuarto de siglo sobre los escenarios, David Bisbal cumple ahora un gran sueño: el de compartir el espíritu navideño con todos sus seguidores. El año pasado, con el lanzamiento de su álbum navideño “Todo e posible en Navidad”, el almeriense se convirtió en todo un referente navideño, pero es con esta gira, de nombre homónimo, como demuestra que está más que consolidado en este género.

Más de 12.000 personas, fans de todas las edades, se dieron cita en el Roig Arena para celebrar con Bisbal el arranque de la Navidad. En el escenario, una gran alfombra roja y unos cortinajes plateados daban la bienvenida a esta gran fiesta, que ha contado con un gran despliegue visual para infundir el ambiente festivo. El concierto harrancó con “Navidad junto a ti”, una emotiva balada compuesta por Marco Antonio Solís que se ha convertido en uno de los clásicos más emblemáticos de la Navidad en México, Estados Unidos y toda América Latina. A este tema le siguió, “Todo es posible en Navidad”, que ha levantado a todos los asistentes de sus asientos para entonar junto al artista la letra de la canción. Una dinámica que se prolongó durante todo el concierto, de casi dos horas de duración.

Fue en ese momento cuando Bisbal ha sacado el as que tenía guardado en la manga. Además de interpretar temas navideños, el artista había preparado una actualización musical de sus grandes éxitos. El artista dejó momentáneamente los villancicos para abrir el baúl de hits como “No amanece”, “Esclavos de tus besos”, “Dígale”, “Quién me iba a decir” o “Silencio”.

Tras este paréntesis y con un nuevo atuendo, David Bisbal ofreció una versión renovada de “Blanca Navidad”, para continuar con la primera interpretación en español del clásico de Elvis Presley “Always On My Mind” -traducido como “Siempre te recordaré”- y “Te deseo muy felices fiestas”. “Mi princesa” fue, quizá, el momento más íntimo de la noche, con el artista interpretando este tema en formato acústico acompañado, únicamente, por las voces de su público. La que es una de las voces más universales de la música en español continuó el concierto al ritmo de “A partir de hoy” y con himnos como “Corazón latino”, “Lloraré las penas” y “Bulería”, estos últimos luciendo la Senyera.

El fin de fiesta llegó con “Los peces en el río”, el “tukituki” del “Burrito Sabanero” y una animadísima versión de “Ave María” que desencadenó completamente la euforia colectiva. Una verdadera traca final para poner fin a este episodio del sueño musical navideño de David Bisbal.