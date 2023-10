Las entrañables palabras de David Bisbal sobre el alzhéimer de su padre en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' comenzó la semana anoche con la visita del cantante David Bisbal. El artista almeriense presenta su nuevo disco de estudio, titulado 'Me siento vivo', disponible desde el 29 de septiembre. Además, próximamente se podrá disfrutar del documental sobre sus 20 años de carrera, titulado 'Bisbal', que llegará a Movistar Plus+ el 17 de octubre.

"La gente de Almería decimos todo el tiempo 'Cómo estás, máquina', pero no sé, algo tan normal que se convierte de la noche a la mañana en tan viral...", comentó el artista sobre su ya mítica frase a la salida de un concierto dirigida a unos fans que se querían echar "una fotillo" con él.

Ya en materia musical, el cantante aseguró que "contar con la presencia de mi esposa, Rosanita, en el videoclip ['Me siento vivo'] es algo que se me quedará en en el recuerdo para siempre, algo muy bonito". ¿Y cómo es grabar con tu mujer? "No puedo ser yo, porque te cuesta trabajo, te da vergüenza la intimidad con tu mujer delante de 50 personas; pero yo le eché poca vergüenza y pa'lante", aseveró Bisbal.

Respecto a cómo se toma la gente que adelante algún single en un concierto, el artista aseguró que "la gente, como se repiten los estribillos muchas veces, vi hasta muchos niños y niñas que lo cantaban". 'Me siento vivo' es una balada "muy difícil de cantar porque llega desbocada a ese do, y hay una parte en la que tienes que meter muy poco y hay una parte en la que puedes irte".

En relación al documental sobre sus dos décadas en los escenarios, Bisbal adelantó que sale su padre, Pepe, que padece un alzhéimer avanzado "y que ya no nos conoce, a veces ni a mi madre"; sin embargo "se acuerda de que es almeriense y de su época de boxeador". "Hay momentos también graciosos y en esos momentos trato de cobijarme; es durillo, pero tratamos de recordar al Pepe bromista".

El artista almeriense ha estado mucho tiempo sin cantar "Bulería", uno de sus temas más míticos: "Pero ahora termino los conciertos y voy al grano: 'Ave María', 'Corazón latino', 'Bulería' y ¡bum!"

Recordó que antes de ser cantante quiso ser guarda forestal, hasta que llegó a la orquesta Expresiones, y luego, claro, 'Operación Triunfo'. Y confesó que al principio "lo pasaba muy mal en los escenarios; hasta vomitaba".

Por otro lado, su hijo pequeño "acaba de descubrir que su papá es cantante": "Lo llevamos a un concierto en Mérida y se emocionó muchísimo".