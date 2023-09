'Espejo Público' ficha a Gloria Camila tras un año desaparecida: ''Estaba en depresión y con ansiedad''

‘Espejo Público’ sigue creciendo y apostando. El espacio de Antena 3 conducido por Susanna Griso ha ido recibiendo rostros nuevos de cara a su última temporada. El último fichaje fue el de Gema López la cual volvía a la cadena de televisión tras haber estado en la competencia, Telecinco, en ‘Sálvame’. Este lunes 18 de septiembre se ha sumado otro personaje a la plantilla perteneciente a la cadena de la calle de Fuencarral.

‘’Esto es un atraco porque todavía está retocándose’’, decía Gema informando sobre Gloria Camila. La hija pequeña de Rocío Jurado hacía su entrada a su nuevo lugar de trabajo emocionada. "Hoy es el cumpleaños de mi madre, que cumple ochenta, así que bueno, da la casualidad de que empiezo el mismo día", decía la joven recordando así a su madre.

Tras esto ha sido de nuevo Gema quien ha querido dirigirse a ella con ganas de conocerla. "Tengo la sensación de que hemos hablado mucho de ti, pero que todavía no te conocemos". Gloria, al escuchar estas palabras se ha mostrado muy sincera. "Hoy de verdad vais a poder preguntarme cualquier cosa, estoy dispuesta a hablar de todos los temas. No he vetado ningún tema ni nada, vengo dispuesta a que me conozcáis bien", comenzaba a decir para luego confesar el por qué se alejó un año de la televisión.

"Llevaba mucho tiempo acarreando temas personales, soy muy dada a guardarme todo. Cuando me fui al concurso de la granja, yo ya estaba en psicólogos, porque con lo último que estaba pasando, yo estaba en un bucle del que no podía salir", relataba la joven. "Salió la serie documental de mi hermana y luego pasó lo del matrimonio de mi padre con Ana. Me agobié mucho en el concurso y salí tocada. Determinaron que estaba en depresión y con ansiedad. Y salí del concurso con un 90% de ansiedad, entonces me dieron la baja y me dijeron que no podía estar en tele", terminaba de confesar provocando la empatía de todos los presentes.