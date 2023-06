El extraordinario motivo por el que Pablo Motos no iba a presentar 'El Hormiguero'

Pablo Motos no tenía previsto anoche, a partir de las 21, 45 horas, estar al frente de 'El Hormiguero' como es habitual de lunes a jueves en Antena 3.

En un primer momento, estaba previsto que Requena fuera sustituido por la colaboradora del programa, Nuria Roca, quien ya cubrió la baja de Motos, con notable desempeño, durante la falta de este por padecer Covid.

El conductor de 'El Hormiguero' se iba a ausentar del programa que conduce debido a que iba a estar presente en el partido homenaje al futbolista bético Joaquín Sánchez, junto a otros famosos como Bertín Osborne, que se celebraba a la misma hora del programa en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Un compromiso adquirido por Motos, al que parecía que no podía renunciar, dados sus estrechos lazos con 'El novato'.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el presentador no quiso faltar a la cita y se sentó junto a Maribel Verdú, que habló de su muevo trabajo y se sometió a las irreverentes preguntas de Trancas y Barrancas. El espacio de entretenimiento en prime time recibía la actriz madrileña, que acudía para presentar su nueva película titulada 'The Flash' y cuyo estreno en cines está previsto para el 16 de junio. La intérprete española encarna en esta producción internacional a la madre del popular superhéroe de DC Comics. Además, vivieron un momento muy emotivo junto al presentador al hablar de Flash, cuando la protagonista decide viajar al pasado para decirle a su madre que la quiere. Verdú aprovechó para preguntarle a Motos qué le gustaría hacer si pudiera volver al pasado. El presentador se sinceró y dijo que "me gustaría volver al principio de cuando me enamoré de mi mujer".

Verdú, por su parte, afirmó que no cree en el dicho de que "todo tiempo pasado fue mejor" y antes de formular su gran anhelo: "Querría recuperar a mi hermana melliza". Verdú explicó que tiene dos hermanas gemelas, pero que, además, tenía una hermana melliza que "no llegó a buen puerto".

La visita de Maribel Verdú a 'El Hormiguero' firmó un 15,1 por ciento de cuota de pantalla y 2.134.000 espectadores de audiencia media. Además, el programa registró un total de 4.914.000 espectadores únicos.