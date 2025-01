"El Hormiguero" nos cura el "corazón partío" con esta leyenda de la música española

Después de soplar las velas de cumpleaños con Miguel Ángel Revilla, "El Hormiguero" se prepara para recibir a una leyenda de la música española, con más de 25 millones de discos vendidos y 28 Grammys (24 latinos y 4 estadounidenses) en su haber. Alejandro Sanz viene a presentar sus futuros proyectos, entre los que destacan un álbum, un documental astronómico de la mano de Netflix y su nuevo single, "Hoy no me siento bien" que sale mañana viernes 24 de enero.

Una vida plagada de éxitos

Alejandro Sanz nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968. Es uno de los cantautores y compositores más exitosos de España, colaborando con numerosos artistas nacionales e internacionales. Además, fue nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz, por su infancia en Algeciras, y Embajador de la ciudad. En 2020, actuó en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, interpretando "Imagine" junto a otros artistas internacionales como representante de Europa.

Sanz inició su carrera en 1989 con el álbum "Los chulos son pa' cuidarlos", bajo el nombre artístico de Alejandro Magno, pero su verdadero despegue llegó en 1991 con "Viviendo deprisa", su primer álbum bajo el nombre de Alejandro Sanz. Tras varios discos, alcanzó la fama masiva con "Más" en 1997, que incluía éxitos como "Corazón partío" y "Amiga mía". Este disco se convirtió en el más vendido en la historia de España, con más de dos millones de copias en el país y cuatro millones en todo el mundo. Consolidado como una estrella, Sanz dio el salto definitivo al mercado americano con "El alma al aire" (2000) y continuó su exploración musical con discos como "No es lo mismo" (2003) y "El tren de los momentos" (2006). En 2009, lanzó "Paraíso Express", que incluía el exitoso dueto "Looking for Paradise" con Alicia Keys.

En 2015, Sanz lanzó "Sirope", una mezcla de pop, rock y funk, y en 2016 colaboró con Marc Anthony en "Deja que te bese". En 2019, publicó "#ElDisco", con colaboraciones de artistas como Camila Cabello y Nicky Jam, obteniendo varios premios Latin Grammy y un Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. En 2021, celebrando sus 30 años de carrera, lanzó el álbum "SANZ", que combina sonidos caribeños y flamencos, y fue número uno en ventas en España. Esta noche regresa al programa de las hormigas más famosas de la televisión para cerrar por todo lo alto la semana en "El Hormiguero", el buque insignia de Antena 3, la tele abierta.