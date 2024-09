Alejandro Sanz se une con Netflix en el "tour más grande de su carrera"

Alejandro Sanzes una leyenda viva de la música española y Netflix quiere aportar su granito de arena a la grandiosa carrera del cantante madrileño con una serie documental que desvelará todo el proceso que lleva detrás un tour del intérprete español, que ha conquistado con su música muchos puntos de la geografía mundial. La plataforma de streaming ha anunciado este lunes que ya ha empezado el rodaje del "tour más grande de su vida", según palabras del propio Alejandro Sanz, que recorrerá 190 países en este show faraónico que agrandará su mito.

Lo verá todo el mundo

"Últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más... Voy hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver dónde nunca me habéis visto... ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad?", con esta publicación en X daba el artista el pistoletazo de salida al documental de Netflix, anunciando algunas de las ciudades que estarán presentes en este grandioso tour como Moratalaz, Bogatá o Miami.

"Voy a hacer un tour por 190 países. Se llama "Cuando todos me ven", pero solo se va a poder ver en Netflix", exponía finalmente el artista con una imagen promocional y alardeando del título de la serie-documental, aunque aún este no está confirmado del todo. Este megaproyectazo que encumbrará de nuevo a Alejandro Sanz también cuenta con la colaboración de Sony Music Vision, quién se unió a la carrera del intéprete el pasado 2023, tras veinte años ligado a Universal Music.

La serie documental sobre Alejandro Sanz, producida por Sony Music Vision, constará de tres episodios y ya ha comenzado su rodaje bajo la dirección de Álvaro Ron, cineasta con experiencia en producciones tanto en EE.UU. como en España ("Superman & Lois", "Hernán"). Este proyecto permitirá a millones de personas adentrarse en la vida personal y profesional del reconocido cantante español, quien es el artista español con más premios Latin Grammy en la historia. A lo largo del documental, los espectadores tendrán acceso exclusivo al backstage de su vida y sus próximos proyectos, además de escuchar a Sanz sincerarse por primera vez sobre una etapa difícil que ha atravesado recientemente.

Una vida plagada de éxitos

Alejandro Sanz nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968. Es uno de los cantautores y compositores más exitosos de España, habiendo vendido más de 25 millones de discos a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha ganado 24 premios Grammy Latinos y 4 Grammys estadounidenses, colaborando con numerosos artistas nacionales e internacionales. Además, fue nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz, por su infancia en Algeciras, y Embajador de la ciudad. En 2020, actuó en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio, interpretando "Imagine" junto a otros artistas internacionales como representante de Europa.

Sanz inició su carrera en 1989 con el álbum "Los chulos son pa' cuidarlos", bajo el nombre artístico de Alejandro Magno, pero su verdadero despegue llegó en 1991 con "Viviendo deprisa", su primer álbum bajo el nombre de Alejandro Sanz. Tras varios discos, alcanzó la fama masiva con "Más" en 1997, que incluía éxitos como "Corazón partío" y "Amiga mía". Este disco se convirtió en el más vendido en la historia de España, con más de dos millones de copias en el país y cuatro millones en todo el mundo. Consolidado como una estrella, Sanz dio el salto definitivo al mercado americano con "El alma al aire" (2000) y continuó su exploración musical con discos como "No es lo mismo" (2003) y "El tren de los momentos" (2006). En 2009, lanzó "Paraíso Express", que incluía el exitoso dueto "Looking for Paradise" con Alicia Keys.

En 2015, Sanz lanzó "Sirope", una mezcla de pop, rock y funk, y en 2016 colaboró con Marc Anthony en "Deja que te bese". En 2019, publicó "#ElDisco", con colaboraciones de artistas como Camila Cabello y Nicky Jam, obteniendo varios premios Latin Grammy y un Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. En 2021, celebrando sus 30 años de carrera, lanzó el álbum "SANZ", que combina sonidos caribeños y flamencos, y fue número uno en ventas en España.