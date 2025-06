Ernesto Sevilla confiesa cuál es la broma más pesada que le ha gastado a Joaquín Reyes

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyeshan sido los invitados de esta noche en 'El Hormiguero', donde han compartido algunas de sus anécdotas más divertidas. Por ejemplo, Sevilla ha confesado que le gastó una broma realmente pesada a Joaquín durante un viaje en tren. "Tengo que decir que acepta muy bien las bromas", ha explicado el humorista entre risas.

Captura de Ernesto Sevilla en 'El Hormiguero' Antena 3

La pesada broma de Ernesto Revilla a Joaquín Reyes

"Un día se quedó dormido en el AVE, y cogí uno de los rotuladores con los que pinta él, porque siempre está haciendo dibujitos", ha explicado en el programa de Pablo Motos. "Entonces un día le cogí un rotulador, que es indeleble, lo que quiere decir que no se puede borrar y yo no lo sabía", asegura Sevilla. "Con mucha paciencia, estuve pintándole toda la cara con diferentes motivos", ha detallado su travesura.

Captura de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes en 'El Hormiguero' Antena 3

Todo, mientras que Joaquín dormía plácidamente, y no se daba cuenta de nada. "Vinieron a ofrecernos bebidas y tal, y él tío casi se muere de la risa". Sin embargo, no fue hasta que pasaron por un túnel, cuando Reyes por fin pudo ver su reflejo en la ventana. "Empecé a gritar: '¿Pero qué me has hecho?', y va él y me dice que lo había hecho con mucho cuidado". "Aún encima, tenía que agradecerle la delicadeza, y luego no me lo podía quitar", ha reconocido tomándoselo con humor.