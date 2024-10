Las lágrimas por la Sanidad pública inundan el plató del "Diario" de Jorge Javier Vazquez

"Nunca puede ser un negocio", así de firme se ha expresado Jorge Javier Vázquez en su "Diario" con la última visita recibida en su programa vespertino de Telecinco. Mientras que ayer todo eran risas y jolgorio con Manoli, hoy las lágrimas han pesado en el espacio de Mediaset del presentador catalán tras reunir de nuevo a médico y paciente después de una operación de vida a muerte, pretexto que ha servido a Jorge Javier para poner en alza una sanidad pública universal.

Una emotiva declaración

Los protagonistas, más allá de Jorge Javier Vázquez, eran Guillem y el Doctor Vila, una persona "muy paciente" según el joven que sufrió durante su infancia una enfermedad extraña que le hizo pasar malos momentos durante su niñez y que ha sido gracias a la intervención del médico, que Guillem ha podido encauzar su vida de otra manera distinta, mucho más prometedora que la que los análisis auguraban al principio.

Durante un emotivo encuentro, Guillem expresó su profunda gratitud a su antiguo médico, afirmando: "Si no fuera por ti, hoy yo no estaría aquí contigo". Estas palabras reflejan la conexión vital que se establece entre un paciente y su médico, especialmente en momentos de desafío. El doctor Vila, por su parte, recordó los numerosos obstáculos que enfrentaron durante el tratamiento de Guillem. Según su relato, los diagnósticos previos en casos similares solían ser desalentadores, lo que hacía que cada pequeño avance en el tratamiento fuera motivo de celebración. Este emotivo momento, cargado de agradecimiento, no solo conmovió a los presentes, sino que también desató las lágrimas de Jorge Javier, quien intentó restarle importancia a su emoción diciendo: "Se me ha metido algo en el ojo, no pienses que estoy llorando". En medio de esta atmósfera, Vázquez se convirtió en un ferviente defensor de la Sanidad pública, lanzando un mensaje contundente a cámara. "Es una joya que tenemos en este país", afirmó, abogando por una mayor inversión y por la justa remuneración de los profesionales de la salud. En su alegato, subrayó la importancia de cuidar a quienes nos cuidan, concluyendo con firmeza que la Sanidad debe ser una prioridad para todos los gobiernos, independientemente de su ideología. Un momento muy especial en el "Diario" de Jorge Javier Vázquez que hoyno se emitirá en Telecinco, siendo sustituido por un especial sobre los problemas ocasionados por la DANA en Valenciapresentado por Ana Rosa Quintana.