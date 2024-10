Jorge Javier sufre un "ataque" en directo que obligar a parar su "Diario"

Jorge Javier Vázquez ha vivido grandes tardes en Telecinco, gracias a la singularidad del contenido que realiza en la televisión española, pero lo que ocurrió en la tarde de ayer quedará para siempre en la memoria del maestro de ceremonias catalán, que tuvo que parar por unos instantes su programa ante el ataque de risa que sufrió después de la acción que realizó una de sus invitadas en el espacio vespertino que comanda de lunes a viernes en la cadena principal de Mediaset. Una acción llena de risas, provocadas por una dentadura poco apropiada.

Una invitada muy singular

Manoli irrumpió con fuerza en "El Diario de Jorge" gracias a su naturalidad y ausencia de filtros, arrasando durante su participación en el programa debido a su forma de ser tan singular. Jorge Javier Vázquez cayó rendido ante su bella figura, alabando su rostro, pelo y sobre todo su sonrisa, gracias a una perfecta dentadura, que escondía un secreto: era falsa.

En un momento hilarante, Manoli sorprendió a todos al mostrar su dentadura inferior, lo que desató carcajadas tanto en el público como en el presentador, Jorge Javier Vázquez. Sin escatimar en humor, Manoli comentó con desparpajo: "Me está grande la dentadura y los zapatos me están chicos", dejando claro que no tiene reparos en reírse de sí misma. Durante su intervención, reveló que había tenido hasta cuatro dentaduras diferentes, compartiendo anécdotas divertidas sobre cómo una de ellas fue devorada por su perro y otra terminó en el váter. Estas historias provocaron una ola de risas y complicidad en el público, que disfrutó de su espontaneidad. La chispa de Manoli fue tal que Jorge Javier, el presentador del programa, no pudo resistir la tentación de pedirle que repitiera su gesto para que las cámaras lo capturaran, a lo que ella accedió encantada, demostrando que no tiene ningún complejo con su situación.