La llamada del rey Felipe VI a Pablo Motos para hacerle una petición personal

Era la noche de Miren Ibarguren y Pepa Charro, o lo que es lo mismo, la Terremoto de Alcorcón, para presentar su última película "La novia de América", que se estrena el próximo 17 de febrero en cines. Pero en el contexto de las hormigas y las verdades y mentiras fue cuando se destapó una de las anécdotas de la noche protagonizada por Pablo Motos.

El juego consiste en contar una historia y el resto tienen que adivinar si es verdad o mentira.

“Sí, a mí me llamó el rey de España”, comenzó relatando Pablo Motos frente a unas hormigas que metían cizaña al preguntar que qué rey era: “¿Pero el bueno?”, comentó una de ellas imitando al emérito.

“No, los buenos son los dos, joder”, apuntó el conductor de "El Hormiguero" Pablo Motos, para aclarar que era Felipe VI. “Me llamó por la mañana y me dice: 'le llaman de la Casa Real, se pone el rey”, continuó.

“Entonces me dice: 'me gustaría que presentase una cosa de premios para héroes anónimos, no son gente famosa, pero, por ejemplo, es un señor que ha salvado a otro que se iba a ahogar en un río, o un panadero que hace pan para todos los pueblos de alrededor'”, relató.

“Le dije que por supuesto que sí, lo presenté, y hasta aquí la historia”, concluyó, tras ello las invitadas tuvieron que adivinar si era cierta o falsa la historia.

Ambas no dudaron y se manifestaron que la historia contada era verdad. Acertaron.

