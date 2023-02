Miren Ibarguren cuenta en "El Hormiguero" la disparatada broma que hizo con su bebé

Miren Ibarguren acudió anoche a "El Hormiguero 3.0", el programa de Antena 3 acompañada de su actriz de reparto Pepa Charro para presentar "La novia de América", que llega a las salas de cines el 17 de febrero. El film cuenta la historia de una mujer que acaba de ser abandonada por su novio. Es entonces cuando recibe la noticia de que su padre se va a casar en México con una mujer que ha conocido por internet.

Las actrices protagonizaron una noche divertida con Pablo Motos, aunque uno de los momentos que sorprendió a la audiencia fue cuando Miren Ibarguren contó una anécdota sobre su maternidad, bastante distanciada de lo habitual. "Hice una bromilla sí, ya la conté y la gente se ha mosqueado un poco porque la gente se mosquea por todo. Yo tengo un amigo, Nacho Díaz que hace efectos especiales, nominado la Goya por cierto, y dije '¿Qué puedo hacer para hacer una broma cuando vengan a ver al niño al hospital?' Y le encargué como una carita de persona de silicona que se pone en la piel y parece de verdad. Al final me dio pena y no se lo hice al niño en el hospital porque me dio cosa, claro, la vida real no es lo mismo que mi cabeza. Cuando ya el niño estaba en casa lo hice un poquito', relató la actriz. En realidad, prosiguió casi nadie se lo creyó, "la que cayó, fue Teresa Casanova, la madre de Edu Casanova, y decía "no pasa nada, casi no se nota, pero sabes que le vamos a querer igual", contó.

En el caso de Pepa Charro, más conocida como la Terremoto de Alcorcón, Pablo Motos indagó en la parte profesional que menos se conocía. Y hubo que destapar, como por ejemplo, en aquella época en la que fue vendedora de multipropiedad: "Sabías que estabas vendiendo un poco un engaño", ha reconocido. Por eso, ha confesado que a los posibles clientes les decía: "Iros, que esto es mentira".

Pero la vida profesional de Pepa no se quedó ahí, también pasó por una revista de la Conferencia Episcopal. De ahí que la conclusión la tenga tan clara: "Estudiáis para una cosa, no vais a trabajar de eso, pero no penséis que cae en saco vacío, todo vale". Para ello relató una historia suya que le sirvió como ejemplo, "yo era una tonta de los idiomas" y acabó "haciendo un espectáculo en París hablando francés porque lo había estudiado de pequeña". "Todo el esfuerzo está ahí", aseguró.