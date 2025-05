Manu, en 'Pasapalabra', responde a la pregunta del millón: "¿Dulce o salado?"

Esta semana se han producido varios sucesos relevantes que tienen relación con 'Pasapalabra'. Uno de ellos es, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, que Mediaset ha sido condenada a pagar 44,3 millones de euros por la emisión ilegítima del programa. Veremos cómo evoluciona esta cuestión y qué es lo que termina pasando al respecto.

Lo que sí es seguro es que uno de los participantes actuales, Manu, cada día está más contento y a gusto en el programa presentado por Roberto leal. El concursante madrileño ya ha cumplido su primer aniversario y está viviendo un momento espectacular en el contenido de Antena 3: acumula 258 programas y un total de 160.200 euros.

Naturalidad ante todo

Una de las mejores virtudes de las dos personas, Manu y Rosa, que luchan cada día por 'El Rosco' de 'Pasapalabra', es su simpatía, naturalidad y buena conexión. Una rivalidad sana que hace las delicias de su presentador, invitados y, por supuesto, de los espectadores. Por ello, Roberto Leal está cada vez más cómodo y también se da una mayor libertad a la hora de hablar de cualquier cosa.

En la última emisión, al comenzar a presentar a los invitados, el tema que salió a la palestra fue el catering del programa. De hecho, Oliver Ruano y Xavier Deltell, dos de los invitados actuales, bromearon de forma distendida junto a Roberto Leal sobre lo que habían merendado antes de empezar la grabación. "Un bocadillito de jamón que estaba maravilloso", le explicaron entre risas.

Posteriormente, fue el momento de dar su opinión al respecto de las otras dos invitadas de estos últimos programas: Elena Ballesteros y Elena Furiase. Ambas continuaron con las bromas y los comentarios sobre la comida que tienen a su disposición antes de empezar el programa. Un momento distendido al que quiso sumarse también Manu.

De hecho, el concursante madrileño aprovechó que el presentador iba a hablar con él para revelar cuál es el verdadero peligro del catering: ¡Los donuts!. Una respuesta que desató las risas de todos los presentes y que desvela su preferencia por lo salado. Ante esta confesión, Roberto Leal incidió: "Hay mucho bollito ahí, sí".

Además, le preguntó, entre bromas, si es capaz de resistirse a la tentación y Manu no tuvo reparos en responder: "Sólo como uno si estoy de bajón". Por último, y siguiendo el tono de humor del momento, el presentador no dudó en decirle lo siguiente: "Te he visto alguna vez en 'El Rosco muy precipitado' y es por eso, ¿no?".