'MasterChef 11' se cobra una expulsión a cambio de un embarazo

La segunda noche del programa de RTVE, ‘MasterChef 11’, ha vuelto a regalar un momento agridulce. Tras la primera prueba. que consistía en crear un plato nuevo y sorprendente con los ingredientes que había en tres cajas misteriosas, algunos de los aspirantes han tenido que vestir con el delantal negro para enfrentarse a la prueba de eliminación.

Larraitz, Ana, Jota, Tuki, Lluis, Sergio, Laura y Leti eran los seleccionados para demostrar su talento culinario con una prueba que siempre parece fácil pero no lo es: los postres. En este caso los concursantes han tenido que reproducir uno de los postres creados por la propia Samantha Vallejo-Nágera. Lo que parecía una prueba difícil fue eclipsada por la confesión inesperada de una de sus participantes.

El despiste de la camarera de Barakaldo, Larraitz, se veía reflejado desde el momento en el que encendió los fogones. La propia Samantha, preocupada, quiso acercarse para saber que le inquietaba pero lo que no se esperaba era la respuesta de esta. “Estoy embarazada y me he enterado aquí, estoy desconcentrada. Tengo la cabeza que no me funciona bien… Tengo moratones de la circulación, estoy mala", le ha confesado a Samantha.

Además, Larraitz ha afirmado que sus compañeros lo sabían pero su familia no, por lo que tenía la cabeza más puesta en la nueva llegada que en la prueba de eliminación. Samantha al saber de esta noticia no ha dudado en ir a contárselo al resto de jueces para contagiarles la alegría. "Ahora tiene motivos más importantes por los que luchar", decía Pepe Rodríguez a la vez que Ruth Lorenzo, exconcursante de 'MasterChef Celebrity 7' e invitada del programa, se mostraba muy feliz.

Una vez acabada la prueba llegaba el momento de las valoraciones, concretamente la de la camarera. "Tu plato es terrorífico y la noticia que nos has dado la mejor”, le espetaba Jordi Cruz. Finalmente el día para la concursante tuvo un sabor agridulce ya que tras saber de su embarazo se convirtió en la nueva expulsada del talent culinario. “Me da rabia irme. Me llevo a los compañeros, la experiencia, los viajes, a vosotros… que os veo por la televisión y os he conocido en persona. Ha sido breve pero estoy contenta, yo voy a seguir cocinando toda la vida. Queda la repesca”, confesaba Larraitz a la vez que se mostraba ilusionada por volver.

“Prometemos mandarte o que vengas a buscar un mini delantal”, le respondía Pepe Rodríguez con cariño. Por otro lado, el tiktoker Luca no pudo contener las lágrimas por la expulsión de su gran amiga de concurso. La nueva expulsada al verle tan afectado le ha agradecido su amistad asegurando que irá a visitarlo.