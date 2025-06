Muere el actor Rick Hurst a los 79 años: Adiós al entrañable sheriff de "Los Dukes de Hazzard"

El mundo del espectáculo y los fanáticos de la televisión están de luto tras la repentina muerte de Rick Hurst, el actor estadounidense que dio vida al inolvidable sheriff Cletus Hogg en la icónica serie The Dukes of Hazzard (Los Dukes de Hazzard). Hurst falleció el jueves 26 de junio de 2025 en Los Ángeles a los 79 años, según confirmó su primera esposa, Candace Kaniecki, al portal TMZ. La noticia sorprendió tanto a sus colegas como a sus seguidores, ya que el actor se encontraba activo y gozaba de buena salud, con compromisos profesionales vigentes.

La partida de Rick Hurst fue completamente inesperada. Su esposa relató que el actor murió de forma repentina, sin que hasta el momento se haya revelado la causa del fallecimiento. Hurst tenía previsto participar en un evento con fanáticos en Cooter’s Place, un museo y tienda temática dedicada a The Dukes of Hazzard en Pigeon Forge, Tennessee, programado para el 3 de julio. La noticia de su muerte llevó a la suspensión del evento, y el museo le rindió un emotivo tributo en sus redes sociales, recordando su legado y el cariño que le profesaban los seguidores de la serie.

Trayectoria y legado

Rick Hurst se hizo mundialmente conocido por interpretar al torpe pero entrañable Cletus Hogg, el primo del villano Boss Hogg, en "The Dukes of Hazzard", serie emitida originalmente entre 1979 y 1985. Su personaje, inicialmente un secuaz de Boss Hogg, fue ascendiendo en importancia y se convirtió en uno de los favoritos del público por su simpatía y comicidad. Hurst formó parte del elenco principal desde la segunda temporada y, aunque su presencia disminuyó en las últimas entregas, regresó para las películas derivadas de la serie, como "The Dukes of Hazzard: Reunion!" (1997) y "The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood" (2000).

Además de su papel en The Dukes of Hazzard, Hurst tuvo participaciones en otras producciones televisivas de renombre, como "MASH*", consolidando una carrera que abarcó varias décadas y que lo convirtió en un rostro familiar para distintas generaciones de televidentes.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre sus colegas y amigos. Ben Jones, compañero de reparto y amigo cercano durante más de 45 años, fue uno de los primeros en compartir el dolor por la pérdida, subrayando el impacto que Hurst tuvo tanto en el set como fuera de él. El cariño del público quedó reflejado en los mensajes de despedida y tributos publicados en redes sociales y medios de comunicación, donde se destacó su calidez humana y su contribución al entretenimiento.