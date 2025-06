Netflix recupera cinco años después una de sus series más míticas

Después de cinco años de ausencia, Netflix ha sorprendido a sus suscriptores recuperando una de las series más emblemáticas del drama político televisivo de la última década. La noticia ha generado un auténtico revuelo entre los aficionados al género y los nostálgicos de las grandes producciones de la televisión estadounidense, que llevaban tiempo reclamando el regreso de este título a la plataforma. No solo se trata de una serie que marcó tendencia y cosechó premios, sino de un fenómeno cultural que redefinió el papel de la mujer en la ficción y el modo de narrar el poder, la ambición y la moralidad en la capital de Estados Unidos.

La serie en cuestión es "Scandal", el thriller político creado por Shonda Rhimes y protagonizado por Kerry Washington en el papel de Olivia Pope. Desde el 17 de junio de 2025, los usuarios de Netflix en Estados Unidos pueden volver a disfrutar de sus siete temporadas y 124 episodios, que originalmente se emitieron en ABC entre 2012 y 2018. La vuelta de "Scandal" a Netflix es especialmente significativa porque la serie fue retirada de la plataforma en mayo de 2020, tras haber sido uno de los títulos más vistos y apreciados de su catálogo desde 2014. Su regreso, por tanto, supone una oportunidad tanto para quienes quieran revivir sus tramas como para nuevos espectadores que aún no conocen el universo de Olivia Pope.

El fenómeno Olivia Pope y el universo de los “gladiadores”

"Scandal" gira en torno a Olivia Pope, una brillante exdirectora de Comunicación de la Casa Blanca que funda su propia firma de gestión de crisis, Olivia Pope & Associates. Su trabajo consiste en proteger la reputación y el futuro de la élite política y empresarial de Washington D.C., enfrentándose a situaciones límite y escándalos que amenazan con destruir carreras y vidas. Olivia, interpretada magistralmente por Kerry Washington, es una protagonista compleja: carismática, decidida, vulnerable y, sobre todo, dispuesta a cruzar líneas éticas cuando la situación lo exige. La serie se inspira en la figura real de Judy Smith, asesora de comunicación y co-productora ejecutiva del proyecto, lo que aporta un realismo y una autenticidad únicos a las tramas.

El equipo de Olivia, conocido como los “gladiadores”, está formado por personajes tan carismáticos como ella: Abby Whelan, Huck, Quinn Perkins y Harrison Wright, cada uno con habilidades y dilemas propios. Juntos, forman una familia disfuncional que se enfrenta no solo a los problemas de sus clientes, sino también a los suyos propios, en un entorno donde la lealtad y la traición se entremezclan constantemente.

Tramas adictivas y relaciones explosivas

Uno de los grandes atractivos de "Scandal" es su capacidad para mezclar la intriga política con el melodrama personal. La relación entre Olivia Pope y el presidente Fitzgerald Grant III (Tony Goldwyn) es el eje emocional de la serie: una historia de amor prohibido, marcada por el poder, la ambición y el sacrificio. A su alrededor, personajes como Mellie Grant, Cyrus Beene y otros miembros del círculo presidencial completan un mosaico de intereses cruzados, conspiraciones y luchas internas que mantienen al espectador en vilo episodio tras episodio.

La serie no rehúye temas complejos como la corrupción, el racismo, la manipulación mediática, la violencia de Estado o los dilemas morales de quienes ostentan el poder. Todo ello narrado con el ritmo vertiginoso, los diálogos afilados y los giros inesperados que caracterizan el sello de Shonda Rhimes.

"Scandal" no solo fue un éxito de audiencia y crítica, sino que supuso un hito en la historia de la televisión: Kerry Washington fue la primera mujer negra en liderar un drama de prime time en una cadena estadounidense desde 1974, abriendo camino a una mayor diversidad y representación en la industria. La serie ganó numerosos premios y sigue siendo considerada una de las mejores creaciones de Shondaland, junto a títulos como "Grey’s Anatomy" y "How to Get Away with Murder".