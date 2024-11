La noche de los superpoderes acaba en tragedia en "Gran Hermano"

"Gran Hermano" se ha propuesto como objetivo volver locos tanto a la audiencia como a los concursantes, y lo está consiguiendo. Anoche en la undécima gala del concurso de Mediaset, la otorgación de unos superpoderes pusieron patas arriba Guadalix con regresos inesperados, atrasando hasta el final la tan "ansiada" repesca que habían anunciado días atrás con bombo y platillo. La salida de Ruvens por decisión de la audiencia no fue la única sorpresa negativa para los concursantes de "Gran Hermano", que tuvieron una noche muy movida tras la creación de estos poderes para los participantes.

Idas y venidas en Guadalix

La eliminación de Ruvens marcó uno de los momentos más emotivos de la noche en "Gran Hermano". Con un ajustado 56% frente a un 44% en los porcentajes ciegos revelados por Jorge Javier, la audiencia tomó una decisión que dejó sentimientos encontrados. Ruvens, lejos de mostrarse afectado, expresó su gratitud al equipo del programa: "Me he sentido cuidado, respetado y querido. Cumplí un sueño que tenía desde niño". Su despedida fue cálida, agradeciendo el apoyo recibido durante su paso por la casa. Sin embargo, esta no fue la única sorpresa de la velada, ya que los concursantes enfrentaron una dinámica inesperada que cambiaría el rumbo del concurso.

Mediante un juego de azar vinculado a objetos, algunos participantes adquirieron "superpoderes" que alteraron las reglas del juego. Mientras que Daniela se convirtió en la "SuperBigBro", Edi tuvo que tomar una difícil decisión, expulsando a Maica de manera fulminante, lo que provocó una emotiva escena de angustia y reclamos entre los concursantes. No obstante, la audiencia tenía la última palabra, y su voto salvó a la murciana, devolviéndola a la casa con un nuevo aire de tensión.

Los "superpoderes" otorgados al azar durante la gala transformaron la dinámica de "Gran Hermano". Juan, por ejemplo, utilizó su habilidad para vetar de forma definitiva a Óscar, mientras que Jorge nominó perpetuamente a Daniela, quien recibió la noticia con serenidad. El momento más impactante llegó con Edi, quien, obligado a expulsar a un compañero, eligió a Maica, justificando su decisión en que era vista como la favorita al premio.

La reacción de Maica fue desgarradora, culminando en un voto exprés de la audiencia que revirtió su expulsión. En paralelo, la tensión creció con la nueva lista de nominados, integrada por Daniela, Luis, Nerea, Manu, Óscar y Jorge. Pero la noche aún reservaba una última sorpresa. Manu, al descubrir su poder de "resurrección", devolvió a Laura a la competición. La elección fue recibida con emoción, sellada con un emotivo abrazo entre ambos. Este inesperado giro renovó las estrategias en la casa y consolidó a Manu como un jugador clave en el programa, prometiendo más drama y emoción en las semanas venideras.