María José Galera casi se "desmaya" ante la expulsión de su hija en "Gran Hermano"

"Gran Hermano" volvió a sorprender a sus espectadores con una importante salida de la casa de Guadalix, diciendo adiós a uno de los grandes filones de edición 2024 del espacio televisivo de Mediaset. Jorge Javier Vázquez estuvo bastante menos emocionado que en la anterior gala, cuando les comunicó a los concursantes las terribles consecuencias de la DANA que ha azotado la parte este de nuestro país. El presentador catalán pronunció el nombre de Laura, hija de la mítica concursante de la primera edición María José Galera, clarificando de esta manera que ella era la nueva expulsada de la edición, una despedida sorprendente que dejó más de un corazón roto dentro de Guadalix.

Manu gana inmunidad pero pierde a Laura por el camino

La gala en Telecinco empezó con el adiós de Laura, quien tuvo la oportunidad de ver en una sala de proyecciones varios videos sobre su paso por el concurso, centrando principal atención en sus acciones con Edi y Manu, siendo este último uno de los más afectados dentro de la casa cuando se enteró de la salida de Laura, a pesar de haber conseguido la inmunidad para librarse de la expulsión esta semana.

Con un 52% de la audiencia, Laura fue claramente expulsada por decisión de los telespectadores, y la concursante llegó al plató de "Gran Hermano", lugar en el que se reencontró con sus familiares, con un abrazo muy sentido con su madre, quien previamente había tenido pequeños mareos antes de iniciar el programa, aunque fue un aspecto sin importancia aparte gracias a la actitud relajada que mostraron tanto María José Galera como Jorge Javier Vázquez.

Ya en plató, fue precisamente el maestro de ceremonias del concurso de la cadena de la calle de Fuencarral quien abroncó a Laura, comentándole una de las razones por las cuales hoy estaba en el plató del programa y no dentro de las paredes de Guadalix. Su relación con Manu le habría mermado su estancia en el concurso. "Hubieras aprovechado muchísimo más el concurso si no te hubieras encabezonado con tu relación con Manu. Has vivido a través de sus ojos", exponía Jorge Javier, aunque su argumento obtuvo replica por parte de la expulsada de la noche. "He vivido el concurso a través de mi corazón. He hecho y dicho lo que he querido siempre", contestó la propia Laura, aunque sus explicaciones no se quedaron aquí. "Estoy fuera porque tengo mucho carácter; a veces las formas no son las adecuadas", espetaba finalmente Laura, que decía adiós al concurso en una noche que volvió a dejar una larga lista de nominados.

Salvó Manuel, que perdió a Laura dentro de la casa pero consiguió la inmunidad; el resto de concursantes que siguen vivos en "Gran Hermano" sufrieron el amargo de ser nominados, concluyendo la lista de la siguiente manera: Adrián, Juan, Ruvens, Daniela y Violeta.