Nudismo en la selva de Colombia con marcado acento español

He de confesar que los vídeos sobre supervivencia son mi debilidad. No hablamos sólo de esos vídeos cortos en los que alguien se hace un refugio improvisado, si no de todos aquellos que enseñan cómo hacer fuego, herramientas de caza y pesca y búsqueda de víveres. Pero nada como «Supervivientes» con la sobre exposición de sus participantes, si no algo más tirando hacia el terreno de Bear Grills, el gurú de la supervivencia. Incluso llegué a interesarme por «Naked and afraid», un programa de Discovery que llevaba más allá el género añadiendo la dificultad física de que sus participantes estaban desnudos al conocerse. Este domingo llega a Max la primera adaptación española del formato «Aventura en pelotas», que ya era la traducción del original al doblarlo y que dicho en alto (en la cabecera) no convence.

Y no lo hace porque a diferencia del original americano, el programa español no pixela los genitales ni los pechos de los concursantes, con lo que los espectadores verán con toda nitidez lo que la grabación ha dado de sí, y ya les prometo que pasados unos minutos el hecho de estar desnudos sólo significa que carecen de ropa protectora contra todos los peligros que les esperan. Diez aventureros se enfrentan por parejas a 21 días aislados en medio de la selva colombiana, sobreviviendo a los mayores peligros de la naturaleza, conviviendo con desconocidos y completamente desnudos. Son seis hombres y cuatro mujeres en pareja chico y chica menos en una que son dos hombres. Todos ellos son españoles y de lugares tan variados como Madrid, Barcelona o Murcia y se inician en el programa con un baremo sobre su índice de supervivencia primitiva (ISP) teniendo en cuenta los conocimientos con los que acuden al programa. Saber hacer fuego o tallar herramientas son un plus para afrontar los retos diarios. Cada uno de ellos puede aportar a la pareja una herramienta (casi 100% machetes) y un objeto (que oscila entre pedernal y una olla para hervir el agua y potabilizarla). El domingo 12 de enero estarán disponibles en Max los dos primeros episodios de esta nueva serie compuesta por siete episodios de 50 minutos y, desde el domingo 19, llegará a la plataforma un nuevo capítulo cada semana.

En la primera edición de «Aventura en pelotas» el perfil de concursantes es de lo más variado. José, Ainara, Adrián, Alba, Félix, Atenea, Iñaki, Genís, Sara y Antonio. Con perfiles muy diversos, la mayoría tiene conocimientos sobre técnicas de supervivencia en la naturaleza salvaje y todos comparten el mismo objetivo: resistir hasta el final. Dos aventureros místicos con espíritus diferentes pero afines, para los que el paraíso puede convertirse en infierno cuando el hambre y el agotamiento aprietan; un dúo nómada condenado a entenderse y en el que no tardarán en descubrirse el lado más oscuro de cada uno de ellos; una pareja hermanada nada más conocerse en la que las habilidades expertas de uno y la inexperiencia de otro les empujan a no pocos conflictos; una pareja de dos hombres que no esperaban encontrarse a un acompañante del mismo sexo y cuyas diferencias en cuanto a estrategias de supervivencia amenazan por momentos con romper la armonía de la convivencia; y una pareja de aventureros con formas opuestas de enfocar esta experiencia, dos trenes aparentemente destinados a colisionar para los que la selva será un constante aprendizaje. Cada una de las parejas tendrá que conseguir agua potable y un refugio para no dormir en el suelo antes de que acabe el primer día y alimento y protección para el resto, pero cada día la convivencia, con la selva y con la pareja, hará imposible para algunos salir airosos de esta «Aventura en pelotas».

Otra novedad: historias simultáneas

►La franquicia de Discovery que revolucionó el género de aventura y supervivencia en televisión aterriza en España después de 10 temporadas de éxito en EE.UU. Además del origen de los participantes, una de las principales diferencias respecto a la versión original del formato es que, en cada episodio, los espectadores podrán seguir la evolución de las cinco parejas de aventureros a la vez, en lugar de seguir a una sola pareja por capítulo, lo que ayuda a comparar la evolución.