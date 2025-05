Qué ha ocurrido entre Yenesi y el jurado de 'Tu cara me suena': enfado y abandono en directo

Yenesi se ha quejado públicamente en 'Tu cara me suena' por el trato recibido por parte del jurado. Y no solo eso, sino que ha abandonado el programa en pleno directo dejando a todos completamente descolocados. A pesar del esfuerzo que siempre pone en sus actuaciones, la tiktoker considera que la organización no la valora y por eso siempre ocupa los últimos puestos del ranking.

El comentado abandono de Yenesi en 'Tu cara me suena'

Captura de la puntuación del jurado de 'Tu cara me suena' Antena 3

Esta semana, Yenesi se metía en la piel de Britney Spears interpretando una versión de 'I love rock and roll' por la que recibía un 4 de Lolita, dos 5 por parte de Flo y Chenoa y un 6 de Àngel Llàcer. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la concursante reaccionase de la forma en la que hizo; reprochándoles esas puntuaciones y abandonando el plató. Algo, que sucede por primera vez en la historia del formato.

Según ha destacado la tiktoker, ella considera que 'Tu cara me suena' va de imitar. Algo, que siempre ha hecho a la perfección. "Sé que es muy difícil, pero creo que a nivel imitación... Ninguna semana no he imitado bien, igual en Kate Ryan, pero el resto me he dedicado a imitar", ha remarcado molesta. "Creo que es de lo que va este programa. Ni esto es 'Operación Triunfo' ni 'La Voz', entonces...", sentenciaba al respecto.

Captura de Yenesi en 'Tu cara me suena' Antena 3

"¿Cúando lo hago bien? Si siempre quedo de las últimas"

Mientras que, desde el jurado, trataban de animarla. "No tienes que venirte abajo, no es cuestión de que lo hayas hecho mal o bien, es cuestión de que la competencia es feroz", le decía Flo. Y Lolita intercedía aclarando que en todas las galas lo había hecho bien. "No hay ninguna en la que lo hagas mal, pero nadie tiene la culpa".

Sin embargo, sus palabras no convencían a la concursante. "¿Y cuándo lo hago bien? Si siempre quedo de las últimas", insistía. Y aprovechaba para dar las gracias por los mensajes de cariño y apoyo que recibe por parte de los espectadores. "Me voy", saltaba entonces abandonando el plató ante la atónita mirada de los presentes.