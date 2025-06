Lady Gaga anuncia que estará en la segunda temporada de 'Miércoles' de la forma más peculiar

Lady Gaga estará en la segunda temporada de 'Miércoles', tal y como se ha encargado de confirmar ella misma durante el evento Tudum 2025 de Netflix. Interpretando a Rosaline Rotwood, una enigmática profesora de la Academia Nevermore y conocida por su dominio de las artes oscuras, Gaga ha conseguido colarse en la exitosa serie de la manera más original. ¿Cómo? Recreando el baile viral de la protagonista en medio de una actuación cargada de estilo gótico y mucha teatralidad.

Lady Gaga confirma su actuación en 'Miércoles 2'

De hecho, la cantante emergió de un ataúd que llevaba la inscripción: "Aquí yace la reina monstruo" para interpretar un medley con los temas 'Zombieboy', 'Abracadabra' y 'Bloody Mary', rodeada por bailarines que iban ataviados como Miércoles Addams. Así, en medio de una actuación explosiva y llena de energía, deleitaba a los presentes recreando los mismos movimientos que el personaje Jenna Ortega en la fiesta de graduación de su colegio.

Netflix muestra los 6 primeros minutos de la segunda temporada en exclusiva

Y esa no es la única sorpresa que se han llevado los fans, ya que también han tenido acceso a los 6 primeros minutos de la segunda temporada, donde podemos ver a Miércoles atada a una silla y amordazada, mientras explica que está en el sótano de un asesino. "Los sueños se cumplen", comenta en tono irónico. Sin embargo, la joven deja claro que no piensa convertirse en su próxima víctima. "Dejará que se haga ilusiones mientras me explico", prosigue. Y, a continuación, viajamos seis semanas atrás, para entender qué ha ocurrido y cómo ha terminado en esa situación.