RTVE promociona 'MasterChef Celebrity 8' con 'el gabinete de las quejas'

Más Noticias Estreno próximamente Jordi González, nueva competencia de Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega

La octava edición de ‘MasterChef Celebrity’ empieza a precalentar antes de dar su pistoletazo de salida y prueba de ello ha sido el tráiler que RTVE ha lanzado. El talent show culinario que reúne en esta última edición a Jesulín de Ubrique, Los Morancos (Jorge y César Cadaval), Genoveva Casanova, Toñi Moreno, Jorge Sanz, Palito Dominguín, Tania Llasera, Blanca Romero, Laura Londoño, Eduardo Casanova, Álvaro Muñoz Escassi, Daniel Illescas, Sandra Gago y Miguel Diosdado; ha regalado un momento con esta promoción.

Los jueces, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, y han abierto para esta edición 'el Gabinete de quejas de 'MasterChef', al que acuden los aspirantes para tratar de aclarar sus dudas para afrontar esta nueva aventura. "Tengo una cosita para regalaros porque tenéis bastante mala fama", suelta el torero Jesulín de Ubrique, quien se sube al estrado con una foto suya en la mano.

"Estamos a punto de empezar y yo todavía no sé si me tengo que hacer la chunga, la guapa...", espeta Blanca Romero que se encuentra al lado de la presentadora Tania Llasera. En otro corte, Jordi Cruz, haciendo alarde de su carácter, se dirige a Toñi Moreno y le suelta: "No meter la pata, que a ti te gusta mucho eso".

Momentos después se escucha: "Jordi Cruz, te vamos a comer", por parte de Los Morancos, que consiguen hacer reír al catalán. Mientras tanto, el actor Jorge Sanz, la sobrina de Miguel Bosé, Palito Dominguín, el jinete Álvaro Muñoz Escassi o Eduardo Casanova también aparecen de fondo.