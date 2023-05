La despedida de Carlos Sobera a Yaiza Martín tras pedir clemencia en el plató de 'Supervivientes 2023'

‘Tierra de Nadie’, el programa de los martes que continúa el concurso de ‘Supervivientes 2023’ trajo consigo a Yaiza Martín tras ser expulsada de manera disciplinaria por la organización del reality de Telecinco. La exsuperviviente llegó con una actitud totalmente contraria a la que mostraba en las islas hondureñas, mucho más calmada y apenada queriendo dar sensación de arrepentimiento.

La canaria al llegar a plató se ha encontrado con numerosos reproches de los colaboradores y las cuestiones de Carlos Sobera, presentador del programa, para lograr entender el por qué de su actitud con varios de sus compañeros, especialmente con Asraf Beno. Tras su constante defensa alegando que su comportamiento se debía a que ‘entró sin sentirse concursante ya que sentía que era la novia de’ Martín volvió a convertirse en protagonista con dos gestos más. Por un lado mostraba romperse a llorar sin que las lágrimas recorrieran sus mejillas a la vez que por otro pidió clemencia a Raquel Mosquera arrodillándose ante ella ya que en su primera semana en el reality, no dudó en encararse con la viuda de Pedro Carrasco.

"Siento que fuiste tú la que pagó los platos que yo traía de la calle, la pagué contigo por las formas, la actitud y el tono. No quiero que me las aceptes si no quieres, pero si necesito decírtelo", le decía Yaiza a Mosquera a la vez que se arrodillaba.

"No te agaches, no quiero que hagas eso, soy una persona humilde y no me gusta que estés ahí como arrodillada", le decía la peluquera. ‘’No quiero que lo tomes como un ataque personal porque no te conocía. Lo hice con impulsividad", volvía a excusarse Martín. Raquel ante tal situación aceptó las disculpas no sin antes regalarle un consejo. ‘’Se humilde de corazón, y todos estos problemas tienes que tratarlos con un psicólogo o un psiquiatra’’. El resto de colaboradores dejaron clara su postura afirmando que solo ven teatro en sus palabras.

Al acabar de dar todas las explicaciones que ella creía oportunas y con razón, el presentador volvió a tomar la palabra para despedirse del programa no sin antes dedicarle también unas palabras a la expulsada. ''Mucho ánimo para tolo lo que te espera a partir de hoy que va a ser mucho y no precisamente bueno''.