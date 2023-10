¿Qué pareja se sientan hoy en 'El Hormiguero'?

'El Hormiguero' acaba de abrir sus puertas a la última semana de octubre Tras culminar con culminar con la visita del cómico catalán David Verdaguer, que se sentó por primera vez en el espacio de Antena 3 para promocionar 'Saben Aquell', una nueva película de comedia que el propio invitado protagoniza encarnando al humorista Eugenio y que verá la luz el próximo 1 de noviembre; las hormigas moradas se preparan para una semana cargada de visitas dobles entre los que se encuentran un presentador y su madre, una pareja de influencer, dos actrices y el jueves contará con un cantante latinoamericano.

Este lunes se sientan con Pablo Motos otro presentador de Atresmedia, especialmente del concurso de las tardes, 'Pasapalabra'. Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén, visitan el plató de 7 y acción para promocionar 'Casafantasmas', el nuevo programa del andaluz que trata de un espacio de misterio en el que el humor tiene un papel protagonista.

Roberto Leal y su madre, Mercedes Guilén Atresmedia

'Casafantasmas', que verá la luz este lunes 23 de octubre en ATRESPlayer antes de ser emitido ne abierto gracias a Flooxer, tanto la madre como el hijo irán recorriendo lugares donde los sucesos paranormales son protagonistas. Además no se tratará de una búsqueda normal ya que ambos usarán el 'misterimor' que mezcla misterio y humor. Leal, que ya demostró su gran sentido del humor y el de su madre, en estas entregas podremos ver como ambos intentan resolver estos misterios, especialmente Mercedes quien lo tiene claro: ''no hay misterio que una madre no pueda resolver''.

Sin lugar a dudas la visita de madre e hijo a 'El Hormiguero' provocará risas comenzando así la semana con más alegría. Esta noche a las 22:35 en Antena 3.