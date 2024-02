Qué le pasa a C Tangana en su "Ambición desmedida" nominada a los Goya

Imagen cuidada, avejentada, fuera de los tiempos, rebuscándose en ellos. Una identidad premeditada y un discurso que engancha: Pucho, CTangana, El Madrileño, muchas versiones de una misma persona. ¿Un rapero, un músico, un creador capaz de sin cantar ni afinar que lo escuche toda España? Un tipo difícil, frágil, soberbio, humilde, con el don de crear y con la evidente frustración de no cantar. Para lanzar un disco se sostiene a través de las herramientas suficientes que tiene a disposición y es ahí donde su capacidad creativa toma el mando, vuela, bebe del pasado, el presente y es capaz de reinventar un estilo propio y único generando espacios y momentos inolvidables. Es el anfitrión que da espacio al arte. El visionario que toca las piezas precisas en el momento exacto. Va más allá para despegar y echar a volar donde otros no vieron. Fusiona, rebusca en las raíces, sonidos lejanos, dardos al corazón, latidos envenados, mezcla perfecta que fue un huracán, un éxito arrollador, que le posicionó en lo más alto. Y así lo vemos en ese primer capítulo de “Ambición desmedida”, el documental que ya podemos visionar en Movistar Plus+ al completo y que está nominado a los Goya de este fin de semana como Mejor Documental.

El cantante C. Tangana Ricardo Munoz Martin Agencia ICAL

La serie documental está dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, producida por Little Spain y con distribución comercial a cargo de Sony Music Premium.

Como ellos mismos dicen, esta "Ambición desmedida" no es una serie documental, no es una gira, aunque habla y se centra en ella, es una tragedia en tres actos. Un viaje en el que han seguido al cantante madrileño durante cuatro años. Material tienen. Es por eso que podemos ver a CTangana abstraído en Cuba para componer el disco, que le ha dado su mayor éxito y gloria. Quizá también la mayor incógnita de futuro. ¿Qué viene después de un disco que te consagra en lo más alto? El de El Madrileño, que se puso en la lista de lo más escuchado nada más salir, encuentra los caminos en Cuba, eso sí, pensando, dice, que sería un trabajo de nicho, pero saturado de un CTangana proyectado para lo mediático. De ahí le llega el petardazo. El verdadero éxito. Por escuchado, reconocido y premiado. Fue en marzo de 2021 cuando le estalló la bomba artística entre las manos. Se aleja el tiempo.

Pero CTangana nos viene a contar más. Su historia se recrudece con los fantasmas del directo. Con el cara a cara. Con la verdad descarnada de tener que defender ese disco en los conciertos. Viene el miedo, las inseguridades. El nombre del tour “Sin cantar ni afinar” no oculta que el secreto está desvelado, pero la cámara, de estética más que cuidada en este documental nos deja ver hasta dónde es capaz de llegar. La puesta en escena crece y crece para llenar los vacíos. También el presupuesto. Y del éxito se asoma al abismo de la ruina económica. Tensiones profesionales, egos mal gestionados. ¿Hay manera de trabajar bien el ego? Lágrimas y perdones. Un recorrido gustoso por ciudades, países y adversidades. Ahora habrá que esperar, poco, para saber si las tres horas y cuarenta y cinco minutos de serie documental tienen premio. Los Goyas esperan.