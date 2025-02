"Mi reno de peluche" de Netflix destapa un abuso sexual de un entrenador de fútbol a menores

Un entrenador de fútbol de Wellington fue arrestado el miércoles, acusado de abusar de su posición para explotar y abusar de sus jugadores. La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) dijo que Richard Anthony Woolcock, de 39 años, maestro de escuela y entrenador de fútbol del Condado de Palm Beach, está acusado de usar su cargo para abusar sexualmente de menores. Woolcock, que había cambiado su nombre a Richard Alexander, está acusado de agresión sexual a una víctima de entre 12 y 17 años por parte de una figura de autoridad.

La víctima, cuya identidad ha sido censurada, se puso en contacto con la policía en mayo de 2024 después de contárselo a su familia después de que un programa de Netflix le trajera recuerdos del encuentro. "Se lo conté a mi familia y a mi novia hace cuatro días, la primera vez que se lo contaba a alguien en mi vida. Por un programa de Netflix que estaba viendo llamado 'Baby Reindeer' ("Mi reno de peluche"). Lo violaron. Y me conmovió mucho la forma en que me explicó cómo se sintió después", según la víctima. "Me identifiqué inmediatamente con él. Fue entonces cuando sentí que muchos de mis recuerdos comenzaron a fluir de nuevo a mi mente".

La víctima, que fue entrenado por Woolcock en Wellington High School, denunció múltiples casos de agresión sexual y tocamientos inapropiados. "Solía ​​pasar el rato con nosotros (los chicos del fútbol) como nuestro amigo... la forma más fácil de decirlo sería: pasaba el rato con nosotros y jugaba con nosotros, y para nosotros, eh, parecía, eh, como nuestro amigo, ya sabes, como si fuera nuestro, nuestro amigo mayor genial", contó la víctima a PBSO. La víctima describió incidentes ocurridos entre los 14 y los 18 años, incluidos tocamientos inapropiados durante clases privadas de fútbol y en el apartamento de Woolcock. "Recuerdo que me llevaron a su época, diría que en noveno grado, (a los) quince años, cuando todavía no podía conducir", dijo la víctima. La víctima también informó que Woolcock le había practicado sexo oral en al menos dos ocasiones, según la declaración jurada del arresto. Según el informe del arresto, Woolcock le enviaba mensajes a la víctima en las redes sociales después de los encuentros sexuales.

"Le enviaba mensajes privados a Richard... algo como, ¿podemos hablar? Siempre era, ¿podemos hablar? Pero, ¿qué estás haciendo? Um, ¿podemos, podemos hablar? Simplemente no quería ni mirarlo. Simplemente lo borraba. Snapchat, lo mismo. Tuve que eliminarlo en Snapchat y bloquearlo, hasta que lo bloqueé en mi teléfono", dijo la víctima. Además, proporcionó relatos detallados del abuso, que fueron corroborados por otra víctima que informó de experiencias similares.

Las autoridades utilizaron cámaras corporales para capturar entrevistas e interacciones durante la investigación. PBSO habló con Woolcock el 15 de mayo de 2024, en su lugar de trabajo en ese momento, Lake Worth Middle School. Woolcock supuestamente comenzó a hablar sobre un incidente que involucraba un comportamiento inapropiado con otro menor, pero cuando las autoridades dijeron que estaban allí por otro incidente, Woolcock solicitó que estuviera presente un abogado.

Recientemente, el 12 de febrero de 2025, PBSO habló nuevamente con una víctima para proporcionar una declaración aclaratoria, reiterando el contacto sexual no deseado.

Imagen de la detención de Woolcock (PBSO)

Con base en las pruebas y las declaraciones de las víctimas, se estableció una causa probable para el arresto de Woolcock. Woolcock ingresó en la cárcel del condado de Palm Beach el 19 de febrero por agresión sexual a una víctima de entre 12 y 17 años por parte de una figura de autoridad. En el informe del arresto, la presunta víctima explicó por qué se presenta ahora, citando: "Si tengo una razón por la que estaría aquí hoy es porque él (Woolcock) sigue siendo profesor. Sigue siendo entrenador de fútbol. Es, en este punto de mi vida, realmente me enoja. Sé que todavía lo está haciendo". Sin embargo, el distrito escolar le dijo a CBS12 News que Woolcock "no ha sido empleado por el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach desde mayo de 2024".