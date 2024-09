Álvaro Díaz, Álex Martínez y Jorge de la Vega: «Esta serie va a marcar un antes y un después en este tipo de contenidos»

El balón ha vuelto a ponerse en juego esta temporada. 20 equipos se disputarán los partidos de LaLiga en España y con ellos cientos de historias dignas de una serie documental como la que resumió la temporada anterior en Netflix, «LaLiga: más allá del gol». Entrevistamos a Álvaro Díaz, director de no ficción de Netflix, Alex Martínez Roig, presidente no ejecutivo de la productora Morena Films, y Jorge de la Vega, director de LaLiga, para hablar de este proyecto.

¿Quién es el culpable?

Jorge de la Vega: Hay varias conversaciones iniciales explorando esto con Netflix, precisamente. Todavía no estábamos ni en el ejercicio del cambio de marca. Ya entendíamos que tener esa ventana podría ser muy interesante y nos acercamos a ellos de ‘oye, ¿imaginaríais un producto de este estilo?’. Esa fue la primera conversación. Cuando luego ya hicimos la nueva era, cambio de marca, cambio de patrocinador principal, tenemos que contar la liga de otra manera, el ecosistema de la liga, de los clubes y acercarnos al aficionado de otra manera, es donde esa conversación que habíamos tenido previamente con Álvaro tomó todavía, si cabe, más sentido. Y ahí es donde empezamos a desarrollar toda esta posibilidad que luego, pues ya con la incorporación de Morena Films para la producción, ya tomó la forma de manera definitiva. .

¿Desde la productora qué pensaron?

Álex Martínez: Digamos que yo veía venir el tren y además salía de las primeras reuniones, iba diciendo este tren, este tren, porque la verdad es que intuía que esto merecía una producción y un esfuerzo tremendos. El otro día mirando los datos, creo que posiblemente es la producción de no ficción más grande que se haya hecho nunca en España, en cualquier rama, en este caso en el deporte. Entonces manejar eso además en tiempo real, porque el formato lo que hace es más o menos que el edificio se tiene más o menos planteado, pero luego te vas encontrando con sorpresas a medida que avanza laLiga, pues ha sido un reto. Yo he disfrutado muchísimo porque cada semana teníamos que tomar decisiones y teníamos que tomar giros en la producción y en las historias y en los capítulos muy ricos porque siempre la realidad supera cualquier idea que te hayas podido formar previamente.

Hablamos de una serie viva .

Álex: Sí. El formato lo que pretende tener es una narración horizontal, lo intento definir yo así, y es que se va contando el campeonato de liga, la temporada, a medida que van avanzando los capítulos, pero al mismo tiempo hay una narración vertical, con dos historias grandes y potentes en cada uno de los capítulos, con protagonistas, jugadores o clubes que se van recogiendo. Entonces con eso vas viendo.

¿Nos vamos a encontrar un posible acuerdo para partidos de liga?

Álvaro Díaz: Esta es la pregunta. Te respondo con la verdad y que yo creo que ya lo sabes. La innovación es parte del ADN de Netflix. Nuestro único objetivo es llevar las mejores historias para entretener al mundo con ellas. Y hay historias que se pueden y se deben contar en directo. Te pongo un ejemplo, el slam entre Rafa y Carlos Alcaraz que hicimos en Las Vegas el pasado marzo. Y hay historias como estas que sólo se pueden contar así. Hay muchos sitios donde poder ver el fútbol en directo. Hay solo uno y es Netflix, donde vas a poder vivir el acceso exclusivo e inédito a la liga y las historias personales como te las vamos a contar aquí. Puerta abierta siempre a seguir explorando y ¿por qué no?

¿Qué es lo que hay diferente en «laLiga: más allá del gol»?

Álex: Hay varias cosas que son diferentes. Se cuenta temas muy modernos, muy contemporáneos, como el edadismo o la salud mental de los futbolistas, sobre todo los futbolistas jóvenes y su relación con las redes y lo que influye el que antes te ibas a casa después de un partido y ya está. Ahora te vas a casa y te bombardean en las redes y te ponen o por los cielos o por los suelos 24 horas al día. O el compromiso, que es lo que se ve cuando metes la nariz en el Atletic Club de Bilbao o en la Real Sociedad, que es algo muy singular. O la rebeldía frente a la historia ya escrita, como es el caso del Girona y el entrenador que dice oye, yo me niego a que mi papel sea salvarme y salvar la categoría. Esa es la fuerza que tiene esta serie, son ellos los te hablan desde un sitio donde normalmente no les puedes escuchar porque estás mucho más pendiente de lo que es un resultado, de lo que es un partido y sobre todo humanizamos mucho a los jugadores. Nos han abierto la puerta muchos de ellos a emociones muy fuertes que nos han visto antes.

Álvaro: Desde el punto de vista de Netflix, una señal de identidad de nuestras series de deporte es eso, un acceso exclusivo que no hayas visto antes y sincero. En este caso, una competición que es una de las mejores ligas del mundo. De hecho, has visto series sobre personalidades, sobre competiciones pero nunca sobre una liga tan coral como va a ser esta. O sea que yo creo que va a marcar un antes y un después en este tipo de contenidos.

Jorge: Al final nosotros tenemos la suerte de ser un contenido que se consume a nivel mundial, que hemos hecho un esfuerzo este año, incluso en la propia producción de los partidos, por abrir la puerta y las cámaras para los aficionados a entornos que hasta ahora no era tan habituales y que eso ya ha generado una cierta incomodidad en ocasiones, pero que al final es lo que hace que de verdad el público conecte de otra manera con el fútbol en este caso y con los clubes. Con el producto de Netflix, lo que hacemos es ir todavía un paso más allá, que cuando hablamos de la fuerza de nuestro fútbol, lo que queremos es contar las historias de la competición y de los clubes de una manera diferente, pero tenemos que ser multitarget. Tienes que ir a un público muy diferente, a gente que consume fútbol todos los días de su vida y que conecta con la liga a través de su juego, y sus redes sociales, ve los partidos y demás. Y para eso teníamos que construir un producto que fuese interesante. Y por otro lado, esas historias también tienen que ser interesantes y relevantes para gente que a lo mejor no nos conoce tanto, que la realidad de los partidos a lo mejor no le interesa tanto, pero sí las historias personales que puede haber detrás de todos los actores de esta serie, jugadores, técnicos, directivos.

Parece que goza de una posible continuidad.

Álvaro: Es que esa es la idea y el compromiso. Hay unas ideas iniciales sobre las historias que queremos seguir, pero luego va cambiando; la realidad te sorprende. Es una es una fuente de giros, de sorpresas. Hay muchas historias personales que empiezan de una manera y con la perspectiva del tiempo puedes entender cómo se sentía Xavi al principio, por ponerte un ejemplo de la temporada, y cómo se siente al final. Quien te dice Xavi te dice Muniaín, que lleva toda la vida en una cantera, rodeado de gente, sus amigos de toda la vida, y cómo termina la temporada yéndose. Nuestro compromiso es firme con seguir contando estas historias y con que haya una continuidad en el futuro.

¿Hubo líneas rojas?

Álex: Se han tomado decisiones, pero tienen que ver con las historias y con el compromiso para querer contarlas. Hay personajes que a lo mejor son las estrellas de un club que no lo acaban de ver claro, pues bueno, pues vamos a otro que sí que tiene un historión y que además tiene ganas de contarlo. No están todos los equipos, son 12, el año que viene probablemente alguno de estos no estará y estarán algunos de los que no están, pero que en la mayoría de los casos ha sido por decisiones puntuales de que a lo mejor había una cercanía o una historia mejor en otro. Y luego hay algunos clubes que por prudencia han preferido esperar a ver el formato antes de tomar la decisión de participar. Cada caso ha sido diferente. Te diré que la relación con los clubes ha sido buenísima y sobre todo lo que hemos palpado es que todos tenían muchas ganas de que se contase bien su historia y en ese sentido han colaborado muchísimo para que esa historia creciese y fuese mejor. Luego hay entrenadores que son más abiertos y otros que son más retraídos.

Jorge: Cuando empiezas con algo tan disruptivo y en un entorno que tradicionalmente ha tratado de ser conservador por lo exagerado que es siempre el fútbol, porque como es tan emocional, es efervescente tanto lo positivo como lo negativo. Entonces la tendencia habitual suele ser la de ‘oye, controlemos todo’. Y eso en el directo no lo puedes controlar, pero todo lo que sea susceptible de poderse postproducir, pues siempre hay una tendencia a ser conservador. Entonces, cuando era la primera vez que hacíamos esto, lo que no podíamos era forzar las cosas. Hubo una cierta habilidad para mezclar buenas historias con gente que las quisiese contar y no forzar a nadie a situaciones incómodas, porque eso no iba a resultar natural y luego el propio consumidor lo iba a entender como algo muy forzado o incluso que no fuese verdad.