"Soy Celine Dion", el documental de la lucha de la diva: "No estoy muerta, volveré a cantar"

En 2022, la cantante canadiense Celine Dion le confesaba al mundo que padecía una enfermedad rara y se disculpaba: “Sabéis que siempre he sido un libro abierto, pero hasta ahora no me había sentido preparada para decir nada”. Así conocíamos que padecía el Síndrome de la Persona Rígida, que afecta al sistema nervioso y que comenzó causándole espasmos y acabó afectándole su bien más preciado, la voz. Ahora, Dion ofrece una visión más cercana de todos los retos a los que ha tenido que enfrentarse en el documental que acaba de estrenar Prime Video, "Soy Celine Dion".

Dirigido por la cineasta nominada al Oscar Irene Taylor, este documental es una honesta y cruda mirada detrás de los escenarios de la lucha de la icónica superestrella contra una enfermedad que le ha cambiado la vida. Sirviendo de carta de amor a sus fans, este inspirador documental muestra la música que ha guiado su vida a la vez que la resiliencia del espíritu humano. "He guardado este secreto demasiado tiempo, y fue un error. No fue la decisión correcta. ¿Por qué esperé tanto? Porque toda mi vida, desde que tengo 12 años, quise verme como alguien realmente valiente", ha confesado la canadiense en la única entrevista que ha concedido por el estreno del documental

Esta exploración personal lleva a los espectadores a un viaje por el pasado y el presente de Celine Dion mientras revela su lucha con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) y los esfuerzos que ha hecho para continuar actuando para sus queridos y leales fans. Desde visitar su vestuario de alta costura y sus objetos personales en su gira hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de la estrella. Una carta de amor emotiva, energética y poética a la música, "Soy Celine Dion" engloba más de un año de grabación mientras la legendaria cantante navega su camino hacia vivir una vida abierta y auténtica con su enfermedad.

Reconoce Dion que su empuje era suficiente hasta que "un día, ni siquiera podía cantar. Apenas podía moverme. Y me asusté porque mis hijos se asustaron. Porque defraudé a mis fans. ¿Por qué desaparecí? ¿Por qué cancelé giras? Oh, tal vez ella tiene COVID. Oh, tal vez ella tiene una infección sinusal. ¿Cuatro años? He estado lidiando con esto durante 17 años, ¿y voy a guardarme esto para mí porque soy valiente?".

Entre clips de ella en fisioterapia, dice: “Estoy trabajando duro todos los días. Pero tengo que admitir que ha sido una lucha”. Rompiendo a llorar, continúa: “Lo extraño mucho. La gente. Los extraño. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Y no pararé”. "No es difícil hacer un espectáculo", dice Dion. "Es difícil cancelar un espectáculo". La cantante de “It's All Coming Back to Me”, de 56 años, se vio obligada a reprogramar la etapa europea de su gira mundial tras su diagnóstico. Posteriormente anunció la cancelación de toda la gira mundial en mayo de 2023 . "Quiero que todos sepan que no me rendiré", escribió en Instagram en ese momento.

El documental de Amazon MGM Studios que ha sido producido por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment Canada y Vermilion Films, estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Se han encargado de la producción Irene Taylor, Stacy Lorts, Julie Begey Seureau y Tom Mackay, con la producción ejecutiva de Dave Platel, Denis Savage, Shane Carter y Krista Wegener.

Tras realizar el documental, la diva sólo ha concedido una entrevista en la que se abre en canal sobre la experiencia vital que le ha supuesto la enfermedad y lo que se puede ver en la pieza. "El espectáculo debe continuar. Puedo hacerlo. Vamos a por ello. La vida pasó. I Nosotros crecimos. Todos maduramos. Pasan cosas. Aun así, el espectáculo debe continuar. Todo saldrá bien. Pierdes a tu madre. Encontrarás la fuerza. Pierdes a tu padre, encontrarás la fuerza. Si pierdes a tu hermano, estarás bien. Pierdes a tu marido. Los niños aún tienen a su madre. Estarás bien. El espectáculo debe continuar", repite la cantante como un mantra.

Y no todo son malas noticias, porque como confiesa en la entrevista: "estoy en rehabilitación, física y vocalmente. Estamos montando un espectáculo. Voy a volver al escenario y cantar de nuevo. Y ya no son falsas esperanzas. Y pensé durante mucho tiempo: No te des falsas esperanzas porque te estás matando un poco cada día. No te mereces eso. Tus hijos no se merecen eso. Así que consulta. Adelante. Inténtalo. Y ahora es como con esta rehabilitación de mi voz que me siento más fuerte".

El por qué del documental

Celine Dion tuvo que ver algo en Irene Taylor para que pusiera en sus manos la labor de contar una historia tan dura. "Fue un proceso de entrevistas, pero creo que era absolutamente necesario entrevistar a unos cuantos directores diferentes porque necesitaba sentir Y fue a través de Zoom. Fue durante la pandemia y todo eso. Y fue como, estás entrevistando a la gente, y es como, prefiero uno-a-uno y ver y tocar y sentir las cosas tangibles. Pero era lo que era. Pero había algo, obviamente, que vi en ella, que sentí en ella, en su belleza, en su ser real. Me habló de su familia y fue muy conmovedor. Sus dos padres son sordos, y uno de su hijo también, que toca el piano. Y yo estaba como, los abuelos y su hijo no puede oír la música, y él está jugando. No puedo cantar, y quiero estar en el escenario. Y no sé por qué sentí una correlación", dice la artista.

Y también supuso una transformación para la diva, puesto que reconoce que "cuando estoy en el escenario, puedo tomar prestado el personaje que quiera", pero siempre quiso que la gente la viera como realmente es. Ya no hay personajes y "Si quiero maquillarme, me maquillaré. Si no quiero maquillarme, quiero que vengan y capten mi realidad. Ya no miento. No tengo COVID. No estoy muerta. No tengo sinusitis. No tengo dolor de garganta. No estoy seguro. Y tú mereces saberlo. Te estás aferrando a tus entradas, y la cena no está lista".

Sobre su enfermedad, Dion sabe que tiene limitaciones: "Hay un equilibrio. Moverse demasiado, no es bueno. Moverse poco, no es bueno. Está bien. La rehabilitación de la voz es lo mismo. Cualquier cosa puede desencadenar una crisis", pero reconoce que había que contar también los aspectos desagradables: "No vas a decepcionar a la gente diciendo: tengo una enfermedad. Si es así, pues no puedo ayudarles. Respeto. Pero para mí, me ayudó tremendamente al permitir Y me encanta el hecho de que su juicio, ella dijo que estaba a mi lado. Ella lo vivió conmigo. Y si puedo ayudar a la gente, con este documental y la ayuda de los médicos, los neurólogos, el Dr. Piqué, y Tara, que es mi terapeuta de la voz, y Terol, que es cinco días a la semana."

Su momento de debilidad

Celine quiere sobre todo que sus fans no se sientan engañados y eso también es una razón potente para hacer el documental. "Espero que lo que os llevéis de esta película y de este documental es que habéis oído mi voz, mi voz cantante. Y ahora, por primera vez, me oiréis a mí, a mi verdadero yo. No es que mi yo cantante no sea mi yo real. Pero he estado luchando. Y espero que me perdonéis por haberos ocultado esto porque tenía miedo de perderos a todos. Sólo quiero que Si ves este documental, no sé cómo decirlo, pero si se detiene ahí, digamos: Tú me diste todo, y yo di todo de mí"