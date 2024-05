Céline Dion, destrozada, llora por su enfermedad: "No pararé"

Prime Video ha desvelado el tráiler oficial del documental sobre Celine Dion, "Soy Celine Dion". Dirigido por la cineasta nominada al Oscar Irene Taylor, este documental es una honesta y cruda mirada detrás de los escenarios de la lucha de la icónica superestrella contra una enfermedad que le ha cambiado la vida. Sirviendo de carta de amor a sus fans, este inspirador documental muestra la música que ha guiado su vida a la vez que la resiliencia del espíritu humano. "Soy Celine Dion" se estrenará en Prime Video el próximo 25 de junio como parte de la suscripción Prime.

Esta exploración personal lleva a los espectadores a un viaje por el pasado y el presente de Celine mientras revela su lucha con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) y los esfuerzos que ha hecho para continuar actuando para sus queridos y leales fans. Desde visitar su vestuario de alta costura y sus objetos personales en su gira hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de la estrella. Una carta de amor emotiva, energética y poética a la música, Soy Celine Dion engloba más de un año de grabación mientras la legendaria cantante navega su camino hacia vivir una vida abierta y auténtica con su enfermedad.

La plataforma acaba de lanzar un primer tráiler en el que vemos la mejor versión de la diva y sus momentos de éxito profesional. Pero enseguida se sienta frente al espectador para confesarse: “Me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro. “Y no estaba listo para decir nada antes. Pero ya estoy lista”, añade, dejando escapar un gran suspiro. Demuestra el tráiler que Dion vive para la música y se intercalan imágenes de auditorios llenos. "Cuando grabas, suena genial", dice Dion, "pero cuando subes al escenario, será mejor", dice.

Entre clips de ella en fisioterapia, dice: “Estoy trabajando duro todos los días. Pero tengo que admitir que ha sido una lucha”. Rompiendo a llorar, continúa: “Lo extraño mucho. La gente. Los extraño. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Y no pararé”. "No es difícil hacer un espectáculo", dice Dion. "Es difícil cancelar un espectáculo". La cantante de “It's All Coming Back to Me”, de 56 años, se vio obligada a reprogramar la etapa europea de su gira mundial tras su diagnóstico. Posteriormente anunció la cancelación de toda la gira mundial en mayo de 2023 . "Quiero que todos sepan que no me rendiré", escribió en Instagram en ese momento.

El documental de Amazon MGM Studios que ha sido producido por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment Canada y Vermilion Films, estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Se han encargado de la producción Irene Taylor, Stacy Lorts, Julie Begey Seureau y Tom Mackay, con la producción ejecutiva de Dave Platel, Denis Savage, Shane Carter y Krista Wegener.