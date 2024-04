Xabier Fortes denuncia la publicación de sus datos fiscales por parte de un usuario de redes sociales

El periodista de TVE, Xabier Fortes, ha levantado la voz en las redes sociales para denunciar la divulgación de sus datos personales por parte de un usuario, en relación con un problema fiscal del pasado."

A través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Fortes expresó su malestar ante lo que considera "un acto de acoso" al airear públicamente sus datos fiscales. Según sus palabras, el usuario en cuestión habría revelado información sobre una sanción fiscal que Fortes recibió hace casi 20 años, relacionada con una sociedad mercantil que tuvo en los años 90 mientras trabajaba para TVE en Galicia.

El presentador de TVE dejó claro que la sanción en cuestión era menor a 700 euros, y que se trataba de "una sociedad que había utilizado para facturar durante su periodo en Galicia", antes de ser contratado directamente por la televisión pública. Fortes explicó que, como muchos otros profesionales, había optado por constituir una sociedad mercantil para realizar sus facturaciones,pero que una vez fue contratado directamente, dejó de utilizarla y posteriormente la disolvió.

El periodista afirmó que, en el momento de la sanción, había dejado la sociedad sin actividad y, al no tener ingresos en ese periodo, consideró que no estaba obligado a presentar declaración fiscal. Sin embargo, Hacienda le impuso una sanción por no haber presentado dicha declaración, a pesar de no tener que pagar impuestos.

Fortes, tras pagar la correspondiente multa, comparó la situación con las sanciones de tráfico que ha enfrentado en el pasado, señalando que ha pagado más en multas de tráfico que en la sanción fiscal en cuestión. Ante esta situación, el periodista anunció que solicitará a Hacienda todos los detalles del caso para hacer pública toda la información relacionada con este asunto.