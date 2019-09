Pinar saca la reválida con nota

Arrancó la feria de Albacete a lo grande, con una gesta. Por primera vez desde 2003 nadie había lidiado seis toros en solitario en este serial. Entonces fue Manuel Caballero, al caerse del cartel sus compañeros de terna, y ahora lo hizo Rubén Pinar, que tras salir a hombros siete tardes consecutivas en esta plaza y ser el triunfador de este serial los últimos tres años, quería revalidar todo lo hecho hasta ahora con un examen de grado.

Y tras romperse el paseíllo, y las manos el público mientras sonaba el himno nacional, Pinar dejó claras sus intenciones y se fue a porta gayola a recibir a su primero, un toro de La Reina muy bien hecho y que tuvo fijeza y codicia. Comenzó su faena con unos pases cambiados por la espalda a cara o cruz y ya puso a la gente de su parte. Luego templó muchísimo al torear en redondo y al natural lo hizo con suavidad y largura, obligando cada vez más a un oponente que humilló pero que no se entregó nunca. Mató de una entera fulminante y se llevó la primera oreja de la prueba, aunque ya se le pidió una segunda que no llegó hasta que se arrastró al cuarto, un toro de Victorino Martín alto y engallado, serio y que vendió caro su pellejo, revolviéndose con presteza tras cada muletazo y sabiendo siempre quien manejaba la tela. Pinar anduvo muy firme y dejó una faena sin exquisiteces pero muy sólida, con mucho mando, cabeza y no poco valor.

El quinto, de El Tajo, fue otro toro con plaza y cuajo, pero también con altas dosis de manejabilidad y nobleza, dejando ver ahora su matador su lado más artístico, llevando a la res de lejos y hasta muy atrás en un quehacer otra vez muy capaz por el que se le concedió otra oreja y se le pidió con fuerza otra, dando dos vueltas al ruedo mientras la mucha gente que acudió a la función abroncaba al palco.