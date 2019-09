Tarde con honores

Hay muchas maneras de vivir las cosas, pero solo un camino inexplicable a la emoción. Urdiales nos empujó a él de nuevo. Y lo hizo con esa fuerza que convierte en torrente y contagia, como si fuera una plaga. Una mágica plaga que no necesita explicación ni se quiere. Como tampoco necesitan explicación esas maravillosas verónicas con las que Diego acarició la embestida del segundo. Y se lo llevó a los medios, o al cielo o al infierno, o allá donde quisiera, porque ocurre que en estado de embriaguez de emociones ya hay cosas que no importan. De ahí aquello de que hay muchas maneras de vivir las cosas, el toreo entre ellas, pero pocas para encontrar la veda de la emoción. Ahí, justo ahí, cuando puso fin a aquello, en la media, en el remate, se colmaban las expectativas, como yonkis adormecidos. Había más. Retina a tope que llega el invierno. Y es largo. Más aun la temporada. El prólogo fue a dos manos, nada de esas frialdades en las que el toro pasa y el torero se queda en la lucha de controlar el miedo. No. Aquello era el toreo de siempre. A dos manos, cimbreada la cintura, a la vuelta de la hombrera, en sintonía con la embestida, como si no hubiera final y una arrancada se fundiera con otra en una obra preciosa. Y armoniosa. Y bella. Y estética. Hubo después distintos pasajes dentro de la faena de un toro bueno. Una primera parte de plenitud, de entrega, de armonía y de bien torear; otra en la que la labor se le ensució un poco y ya el final, a menos el toro y enfibrado el torero. Con la garra de la faena por las nubes de principio a fin. Así la emoción. Y final feliz. No cabía otro, porque se fue derecho y lo mató por arriba (no pasa siempre siempre, ni en los días de triunfo). La plenitud tiene estas cosas. Los dos trofeos se vivieron con mucha entrega en la plaza.