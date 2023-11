48 millones de españoles

Ha pasado desapercibido el dato de que la población española ha superado ya la cifra de los 48 millones de habitantes, situándonos el pasado mes de octubre en 48.446.594 residentes o nacionalizados. Y con tendencia a un crecimiento aún mayor, aproximadamente del 1,10% interanual, o lo que es lo mismo, unas 500.000 más cada año. A este paso se va a cumplir la previsión que hiciera en tiempos de Zapatero el ex ministro Jesús Caldera, en el sentido de que llegaríamos a tener 60 millones de habitantes, cifra similar a Italia (59,1 millones) y cercana Francia (67,7) o Gran Bretaña (67,3). Ciertamente, al paso que vamos esa aproximación real no tardará en producirse, pues como bien sabemos tal progresión al alza no es debida a que aquí tengamos más nacimientos de españoles autóctonos, sino a la entrada ascendente de extranjeros. En realidad, desmenuzando las cifras del INE, nuestra población estrictamente aborigen está en 40 millones (39,9 por hablar con mayor exactitud), siendo el sector de población nacida en el extranjero, pero nacionalizados, un total de 8,5 millones de personas, lo que supone el 17,69% del total, porcentaje nada despreciable. Por países de procedencia, la mayoría de las entradas recientes corresponden a Colombia, Marruecos y Venezuela.

Tradicionalmente el ingreso a España de personas emanadas de otros países se asociaba a América, lo que generaba menos problemas de integración por relación de origen, lengua y cultura. Ahora es creciente la afluencia de magrebíes y subsaharianos. Ya veremos cómo funciona semejante multiculturalidad, pero es indudable que nuestro paisaje poblacional, cara a 2030, será bien diferente al de los años 70.