Economía de Primera Federación

Quentin Crisp, seudónimo de Denis Charles Pratt (1908-1999), fue un escritor y actor británico, icono gay en su momento y autor de «El funcionario desnudo». Solía decir que «los eufemismos son verdades desagradables que llevan colonia diplomática». Los eufemismos gozan de buena salud, cada día mejor, sobre todo en la política. George P. Shultz (1920-2021), secretario de Estado de los Estados Unidos en tiempos de Ronald Reagan (1911-2004), llegó a explicar que, en algunos casos, «las negociaciones son un eufemismo para referirse a la capitulación». Hay eufemismos por todas partes, pero el fútbol español quizá ha llegado a rizar el rizo –que la teoría apunta que se hace con un peine y un secador– al denominar Primera Federación a lo que toda la vida había sido –y es en la práctica– la Tercera División, de larga y honrosa tradición. Ahora, la histórica costumbre de llamar a las cosas por su nombre está cada día más en desuso y, por ello, atraen la atención –hasta cierto punto, porque son legiones quienes prefieren mirar hacia otro lado– los que lo hacen.

El Círculo de Empresarios, quizá porque se financia con las cuotas que pagan, a título individual y personal, sus socios suele ser la excepción y expone sus posiciones sin rodeos, con claridad, algo que casi siempre suscita críticas furibundas de quienes no están de acuerdo con esas tesis. Presidido por Manuel Pérez Sala, que será relevado en marzo por Juan María Nin, acaba de publicar la que denomina su «Toma de posición», un breve documento de periodicidad variable, en este caso titulado «Unión Europea y déficits fiscales, ¿nuevo marco de coordinación fiscal?». El Círculo, que siempre defiende su posición liberal, celebra que se vuelva a un «nuevo marco de coordinación fiscal en la Unión Europea» y espera que se apruebe este mismo mes o a principios de 2024 y que facilite el «tratar de poner freno y revertir los déficits excesivos y las deudas públicas insostenibles a medio y largo plazo fuera de la órbita aceptable de la Eurozona». El Gobierno, primero en funciones y ahora efectivo, de Pedro Sánchez, en su presidencia rotatoria de la Unión Europea, ha tratado de que la reimplantación de esas normas fuera lo más laxa posible. Nadia Calviño, todavía pendiente de si accede o no a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha intentado todo para que la disciplina fiscal –de gasto sobre todo y, por tanto, de déficit y deuda– se endurezca el mínimo imprescindible, aunque tampoco está claro que lo consiga.

El Círculo de Empresarios ha «animado» al «think tank» europeo Bruegel, especializado en economía, que preside Erkki Liikenen, a pronosticar quién estará en el horizonte del año 2033 en la primera división de países cumplidores de las reglas fiscales –menos del 3 % de déficit público y menos del 60 % de deuda pública–, quién en la segunda de los semicumplidores –que cumplan una de las dos condiciones– y quién en la tercera dee incumplidores –no cumplen ninguna de las dos.

El «think tank» Bruegel fue fundado, al amparo de las leyes de Bélgica, en 2005 y se proclama institución indepediente y no doctrinal. Afirma que su misión es «mejorar la calidad de la política económica con investigación, análisis y debates abiertos y basados en hechos». Entre los miembros de Bruegel figuran gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, corporaciones y también diversas instituciones internacionales. Dos españoles, Alejandro Rivera y Carlos Cuerpos, forman parten del consejo del «think tank».

El Círculo, por su parte, tiene sus propias previsiones y adelanta, sin complejos ni eufemismos, que «no es arriesgado pronosticar que España estará en la tercera división y que no es consuelo ni justificación que nos acompañen otros seis países, dos de los cuales, Francia e Italia, son, como el nuestro, soberanos sistémicos de Europa». El Círculo expone su pesimismo justo cuando la OCDE acaba de rebajar cinco décimas la previsión de crecimiento del PIB español hasta un raquítico 1,4 % en 2024, un dato que no permite lanzar las campanas al vuelo a pesar de que sea de los mejores de la zona euro. Los responsables del Círculo recuerdan que, según los cálculos de la Airef, será necesario un ajuste fiscal de 39.000 millones en cuatro años a partir de 2025 y se quejan de que «la imprudencia presupuestaria prioriza al votante de hoy frente al votante futuro», algo que compromete «la viabilidad de nuestro Estado del Bienestar y la prosperidad del conjunto de ciudadanos». Un ejemplo de no llamar Primera Federación a lo que siempre ha sido Tercera División y sin «colonia diplomática», como reclamaba Quintin Crisp.

La rentabilidad de la banca a largo plazo volverá a caer

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en los diarios belgas «De Standaard» y «La Libre Belgique», apunta que «a largo plazo, esperamos que la rentabilidad de los bancos vuelva a caer». Explica que ocurrirá porque la economía se desacelera y porque los bancos tendrán que pagar más por los depósitos. También indica que aunque la rentabilidad bancaria ha mejorado «claramente», también «es una especie de ilusión, una mejora a corto plazo».

Adiós definitivo a Unicaja después de treinta años

Braulio Medel ha puesto fin, por la puerta de atrás, a su larga relación con Unicaja, ya que la entidad lo ha sustituido en el consejo de administración de Caser, el último vínculo que mantenía con la entidad financiera. Braulio Medel presidió Unicaja entre 1991 y 2016 y, desde entonces hasta 2022, la Fundación Unicaja, que controlaba el consejo de Unicaja Banco. El adiós de Medel llega casi al mismo tiempo que la renuncia de Manuel Azuaga a la presidencia de la entidad.