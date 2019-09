Dedazo en Eurovisión: el representante español se elegirá por designación directa

Ni “triunfitos”, ni aspirantes que tienen que pasar el trámite de una gala televisada, un jurado que puede ser caprichoso, y el televoto del público. RTVE ha decido que este año el representante española a Eurovisión se elija a dedo a través de una designación interna. “La radio televisón pública apostará en esta edición por la elección directa de un artista respaldado por una carrera musical, tras utilizar en los dos últimos años OT como plataforma de selección”, ha explicado la corporación que ya se lo ha comunicado a la Unión Europea de Radiodifusión. Eso sí, no ha detallado cómo está siendo el proceso.

Y es que las malas posiciones de las anteriores ediciones le ha hecho tomar esta decisión que tampoco garantiza el éxito. En 2015, se presentó Edurne, una cantante de contrastada calidad y se quedó en el puesto vigesimoprimero. Después, se confió en Manel Navarro en una de las galas más polémicas que se recuerdan en que incluso las personas que estaban en el plató alzaron su voz al grito de “¡Tongo, tongo!”. El joven durante su actuación soltó un gallo y quedó el último. No podíamos caer más bajo. A partir de ese momento solo hay una posibilidad subir escalones. Sin embargo, no fueron muchos. “Operación Triunfo” puso en bandeja el dúo de Alfred y Amaia que quedó en el lugar vigesimotercero y, este año, Miki no quitó la venda a los votantes de los distintos países que si repararon en él y se quedó en el puesto vigesimotercero.

Es de esperar que RTVE esté tan acertada como cuando envió a Pastora Soler, puesto décimo, y no se precipite al abismo como sucedió con “El sueño de Morfeo”, que fueron vigesimoquintos.

La decisión de la corporación se sabrá en los próximos meses.