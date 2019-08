El guión del último capítulo de "Juego de Tronos"

Después de todas las críticas sobre el episodio final del fenómeno mundial, el guión del capítulo con nombre "The Iron Throne" ("El trono de hierro") ha salido a la luz, y con él muchas íncógnitas despejadas en cuanto a las dudas que fueron surgiendo en el episodio.

Uno de estos interrogantes, que además despertó varias teorías entre los fans, fue el por qué Drogon quema el trono hasta derretirlo por completo tras ver el trágico desenlace de la "Madre de los dragones". ¿Es porque sabría que el Trono es la razón por la que Daenerys tiene este final? ¿Por qué no venga a su madre quemando a Jon? ¿Donde se la lleva después de recogerla? Después de dos meses desde el fin de la serie de HBO que tanto éxito a cosechado, la Academia de la Televisón de Estados Unidos la ha puesto a disponibilidad del lector online.

En el guión publicado se esclarecen todas estas dudas, ya que así reza el escrito: "Drogon mira a Jon. Podemos ver como emerge el fuego por su garganta. Jon tambien lo ve y se prepara para morir. Pero el fuego no es para él. Drogon quiere prender fuego al mundo pero no matal a Jon. El escupe fuego en la pared del fondo (...) El fuego se dirige hacia el trono. No es el objetivo de la ira del dragón, solo un estúpido obstáculo en medio del gran incendio.". Aparte de este detalle revelador, el escrito, obra de David Benioff y D.B. Weiss, podemos encontrar otros acontecimientos que permiten conocer más detalles de muchas escenas, aunque se puede decir que se ha seguido el guión con fidelidad.

Además del texto de "Juego de Tronos", los televindentes pueden acceder al guión de otras producciones nominadas a los Premios Emmy.