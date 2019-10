Les salió el tiro por la culata a los que impulsaron el boicot de “El Hormiguero” por la visita de Santiago Abascal. El programa logró un 23,5 por ciento de cuota de pantalla 4.049.000 millones. También se llevó el “minuto de oro”, a las 23:49 horas, con un 27,8 por ciento de “share” y 4.787.000 seguidores. Así, se convirtió en la emisión más vista de la temporada. Es más, ni siquiera aguantó su tirón “GH VIP” que, aunque se emitió en distinta franja horaria, logró 3.6 millones de espectadores, según los datos facilitados por Barlovento Comunicación.

La visita de Abascal entra en el “Top 3” de los programas más vistos de “El hormiguero”. La primera posición sigue ocupándola la visita de Isabel Pantoja, que no cobró ningún dinero por asistir, con un 23,8 por ciento y 4.783.000 seguidores. El segundo fue gracias a la visita de Bertín Osborne, con un 20,4 y 4.172.000 personas.

En el inicio del programa explicó por qué Pedro Sánchez no asistirá al programa. “Hemos invitado a todos los partidos, y todos nos han dicho que sí menos Pedro Sánchez. En el programa de ayer, hice una broma con Carlos Latre sobre Matitcha Ruiz, directora de comunicación del PSOE, que dije que no me cogía el teléfono. Esta mañana ha llamado personalmente para decir que sí que me lo coge, así que voy a hacer un resumen acerca de cómo han sido las gestiones para que Sánchez viniera”, explicó. Luego detalló cómo ha sido el proceso para conseguir la entrevista. “El 19 septiembre, hicimos la primera llamada a Maritcha, sin éxito. El 20 de septiembre otra, y no contesta. El 21, otra. El 24 escribimos a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez y nos dice que seguro que Maritcha está haciendo la gestión. El 29 volvemos a llamar y el 30, por fin hablamos con ella y pregunta si vienen el resto de cabezas de lista. El 1 de octubre llamamos e insistimos, el 2 de octubre la llamamos para decirle que hemos cerrado a Errejón, pero no nos dice nada. El 3 llamamos sin respuesta y el 4 igual. El 6 de octubre la mandamos un WhatsApp y la llamamos, pero nada. Y el 7 sí que hablamos, pero nos dice que difícil”, continuó para rematar diciendo: Esta mañana (por el 10 de octubre) nos ha dicho que Sánchez no va a venir, pero que sí podría hacerlo otro líder del partido. Le hemos dicho que sería una falta de respeto con respecto al resto de candidatos, a los que hemos dicho que cabezas de lista o nada. Así que Pedro Sánchez no estará en “El hormiguero”.

