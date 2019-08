Jero, el concursante de Pasapalabra, es eliminado tras 120 programas

La tarde del 1 de agosto, en 'Pasapalabra', se vivió un momento inesperado con la eliminación de Jero, el concunsarte que llevaba 120 programas y se encontraba muy cerca de conseguir el bote. Esto sucedió durante el enfrentamiento al comienzo del programa por la silla azul, en la que el concursante perdió contra Isabel, que se mostraba igual de sorprendida que los espectadores.

En el programa del 31 julio, Jero ya se quedó al borde de la eliminación al posicionarse por detrás de Orestes. Finalmente, en el siguiente programa se quedó fuera tras cometer dos fallos en el reto inicial. Isabel, la concursante que eliminó a Jero del concurso, no pudo contener su admiración por él durante la despedida.

"Estoy en una nube, cada programa de 'Pasapalabra' es una alegría", declaró Jero cuando Christian Gálvez se acercó a despedirle. "Estoy muy contento y agradecido con todos por esta nueva etapa y por haber conocido a gente tan maravillosa", reconoció el casi ganador del bote, que añadió que "se sentía muy feliz de formar parte de un programa que hacía tan feliz a tanta gente". "Unas veces se gana y otras se aprende. Y aquí se aprende todos los días", concluyó Jero, que a pesar de su derrota, se fue con 97.200 euros bajo el brazo, los que consiguió a lo largo del concurso.

Orestes, el concursante que se había enfrentado a Jero durante 75 programas, se mostró muy emocionado ante la marcha de su compañero y contrincante: "Me quedo con todo lo que he vivido contigo, las conversaciones en el hotel, las comidas, lo que he aprendido de ti, como tomarme las cosas con filosofía".