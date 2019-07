La “vendetta” de Máximo Huerta

Ha sido lo más parecido a un desahogo o, si se prefiere a una venganza verbal, por lo que considera que fue una cacería. Hoy se estrenaba el magacine “A partir de hoy” en La 1, conducido por el ex ministro de Cultura, Máximo Huerta, y el presentador quiso dejar las cosas bien claras desde el principio: “Durante el último año me han llamado de todo. De la tele, el de ‘Ana Rosa’, el ‘breve’... Han sido tiempos convulsos, tal vez por eso he querido recuperar la “o” de Máximo, el nombre de mi padre”.

Después se ha montado una rueda de prensa en la que los colaboradores del programa le han hecho una entrevista. Primero, Ana García-Siñeriz, que le preguntó por qué no había informado a Pedro Sánchez sobre sus antecedentes judiciales: “Como la vida va avanzando y ya estaba pagado y amortizado hace tanto tiempo, era como una herida cicatrizada que formaba parte de mi pasado”. Después, con elegancia, eso sí, criticó a los periodistas: “He aprendido más de periodismo que de política. En la política ya conoce uno las diferentes varas de medir, pero en el periodismo son más ingratas”. Ahora vuelve a la televisión, más relajado en un año que ha confesado que ha sido una tortura emocional. “A mí si hay algo que me gusta es una corrala, un balcón y el comentar todo lo que está pasando. Estar en el lado en el que hablan de ti, si no es duro y sangrante, pues no pasa nada. Pretendo que disfruten, pero estar en el escaparate forma parte de nuestra profesión”.