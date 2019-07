Mota vuelve para quedarse, esta vez, con Segura ante las cámaras

“La salvación es la comedia”, así se refiere uno de los directores del nuevo programa de La 1 “Hoy no, mañana”, José Mota, al principal motor de este proyecto. Este viernes se estrenará a las 22:10 esta producción escrita y dirigida por Mota y Javier Vicuña (director de “Vaya Semanita”) y capitaneada por el actor Santiago Segura.

Entre sketches, parodias y un repaso de la actualidad desde una visión profunda, pero con la intención de despegar los labios a base de carcajadas de los espectadores, RTVE apuesta por devolver al prime time, un formato que englobe a los grandes profesionales que configurarán este espacio: Raúl Pérez, Paco Collado “El Aberroncho”, Javier Quero, Mago More, Marta González de Vega, Leticia López o Maribel Salas, son algunos de los nombres que aparecen en los créditos. En un mundo tan particular y subjetivo como es el humor, es habitual encontrar un gran número de nombres masculinos pero, ¿y femeninos? En este nuevo programa abundan las mujeres ya que según el director José Mota “muchas mujeres tienen mucho que contar en comedia y estamos orgullosos de ceder el espacio para esta visibilización tan necesaria”. De la misma manera que se incorporan nuevas caras, echaremos en falta el rostro del que fuera uno de los componentes de “Cruz y Raya”: “Estoy pendiente de muchos proyectos y he querido dejar hueco a los grandes profesionales que, por suerte, existen en nuestro país”, sentencia Mota. Sin embargo, aunque su presencia no sea explícita podremos escucharle en algunas narraciones o entonando la voz en off.

Esta cita obligada de los viernes noche, nos sumergirá en un tratamiento del panorama actual desde la amplia perspectiva del humor, en un momento en el que la situación nacional e internacional vibra en la incertidumbre: “Cuando hay crispación en el ambiente se reclaman programas de humor”, comenta Mota coincidiendo con el resto del equipo en la necesidad de otorgarle a la población la oportunidad de “reírse de lo que le rodea”.

La complicidad entre el presentador Segura y Mota, refleja lo que será uno de los programas del verano, sin embargo, la intención va más allá. El objetivo es alcanzar los hogares y arrancar esas risas espontáneas tan necesarias en un momento en el que los programas de humor han dejado paso a otros formatos, alegando sin embargo, lo beneficioso de estos mismos pero haciendo hincapié en las ventajas que la comedia supone como género. La intención es que, si el recibimiento es el adecuado, este programa avance y se haga un hueco en la parrilla de los meses que siguen a su lanzamiento.

“Es muy complicado realizar un programa semanal de sketches pero que José lleve 28 años triunfando en este ámbito, supone una garantía”, así se refería Segura a su compañero, mientras relataba uno de los principales objetivos de un proyecto que empieza, conseguir la mayor audiencia posible.