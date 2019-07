Nicole Kidman producirá 'Crime Farm', un nuevo drama de WarnerMedia

WarnerMedia está desarrollando una nueva serie dramática titulada 'Crime Farm'. Contarán con Nicole Kidman como productora ejecutiva junto a Per Saari, bajo su marca Blossom Films, y Janine Sherman Barrois ('Claws') será la guionista y showrunner de la serie.

La serie narra la historia de los protagonistas Selma y Richard Eikelenboom, una pareja de forenses expertos en homicidios cuya relación se nutre de sus investigaciones sobre los criminales . Hasta que se enfrentan a un caso bastante complejo que pone en peligro su matrimonio.

Por el momento, no se ha confirmado a ningún actor del reparto ni se ha especificado si Nicole Kidman tendrá un papel en 'Crime Farm'. Últimamente la actriz parece mostrar un gran interés por la producción, ya que también es productora ejecutiva y protagonista de la nueva serie de HBO 'The Undoing', y del próximo proyecto de Hulu 'Nine Perfect Strangers' como de la serie de Amazon 'The Expatriates'.