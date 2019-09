¿Por qué dice Chicote que se siente un “pringao”?

El jueves, Alberto Chicote regresa a laSexta con “Pesadilla en la cocina”, pero uno de sus proyectos más queridos es “¿Te lo vas a comer?” un programa de denuncia en el que el cocinero destapaba lo mal que se come y los pobres menús, nada nutricionales, que comen alumnos, ancianos y los trabajadores de algunas profesiones. Una de las entregas más controvertidas fue cuando visitó el colegio María Mariño, a petición de los padres del centro de educación especial de A Coruña que denunciaban sobre la deficiente alimentación de los niños que asisten a él. El menú no recogía las necesidades de estos chavales. En el espacio una madre comentaba la situación de su hijo: “Durante todo el curso escolar, el centro alterna el mismo menú, una semana sí, una no. Solo hay dos menús. Mario no mastica apenas y es el mismo menú para él, asegura su madre, quien añade que la única diferencia es que se lo trituran. Aquí es donde nacen los problemas ya que atragantarse, para Mario, puede suponer consecuencias que no tienen arreglo”. El domingo visitó “Liarda Pardo” y se encontró con una sorpresa, nada ha cambiado en el centro educativo. ¿Cuál fue la reacción de Chicote? ““Es acojonante, debo de ser un pringado, pensaba que iban a mejorarlo, eso fue lo que me dijeron”, afirmó visiblemente afectado.