¿Por qué está tan enfadado Pedrerol con el Barça?

Las reacciones a la sentencia del “procés” también llegó al deporte catalán y se veía venir cuál iba a ser la reacción del F. C. Barcelona. A través de un comunicado se identificó como “una de las entidades de referencia en Cataluña” para después añadir: “del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la prisión no es la solución”. Josep Pedrerol reaccionó inmediatamente desde “El Chiringuito de Jugones”.

“Llama la atención que el Barça se posiciona de forma descarada a favor del independentismo. Y el Espanyol dice una cosa muy importante: un club no puede representar el sentimiento de todos. Esa es la realidad. Del Barça hay gente independentista y gente que no lo es, gente de Cataluña, del resto de España y de todo el mundo. Por tanto, que un club o un dirigente haga una nota diciendo lo que piensan todos es engañar a la gente. Los culés que estáis hoy enfadados, que os sentís que os han echado del club... el Barça está muy por encima de todo eso, ni caso”, dijo con el semblante muy serio. Pedrerol finalizó reconociendo el trabajo de los Mossos, la Policía y la Guardia Civil: “Esta noche, más que nunca, mi aplauso y mi reconocimiento. Sois muy buenos”.