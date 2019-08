¿Por qué llora Frank Blanco?

Hoy ha llegado el día en el que las lágrimas han sido protagonistas en el programa de "Zapenado". Aunque la despedida de Frank Blanco no era noticia de última hora, parece que nadie estaba preparado para decir adiós al quien ha sido presentador durante 1442 programas. El periodista se ha despedido del espacio de Globomedia entre lágrimas tras el programa que ha sido un homenaje en el que han recopilado los mejores momentos de Blanco.

"Llevo un mes despidiéndome pero ahora me doy cuenta que esto se acaba, que todo esto no se va a repetir", ha pronunciado el presentador entre lágrimas después de ver el vídeo recopilatorio de sus momentazos que le ha preparado el equipo. Además ha confesado que le ha dado pena no poder llegar a los 2.000 programas. Sus compañeros, visiblemente emocionados tampoco han podido reprimir lágrimas, ya que como el mismo Blanco ha recalcado, no son compañeros, si no una familia.

Entre todos los agradecimientos que ha dado el presentador, ha tenido espacio para dar las gracias al apoyo de su audiencia: "Gracias a los que nos habéis acogido como si fuésemos una familia. Ojalá hayamos conseguido haceros la vida más agradable que os olvidaseis de los problemas por un rato". También ha agradecido al equipo de detrás de las cámaras: "Os voy a echar de menos. No será fácil acostumbrarse a vivir sin el equipo técnico que hay detrás de las cámaras. No sabéis como es este equipo, el que no aparece en televisión. Este es el mejor equipo humano que puede tener un programa. De verdad, gracias por vuestra entrega. Si no os hubieseis dejado la piel, no habríamos llegado hasta aquí". Y por supuesto, no ha podido faltar su motiva despedida a su equipo de colaboradores, el cual les ha asegurado que va a estar ahí siempre que lo necesiten: "aquí ha habido algo más que una relación de compañeros, así que sigamos en ello (...) Todo irá bien". Con esta última frase ha concluido el programa y la andadura de Frank Blanco en él. Chenoa, otra de las colaboradoras que deja el programa junto con Ana Morgade, ha interpretado en el centro del plató este mítico tema ("todo irá bien").

Así el presentador dejaba las instalaciones no sin antes haber dejado las llaves a Dani Mateo, que será quien coja su relevo como presentador. Esta etapa con Dani Mateo comenzará el próximo lunes, 2 de septiembre, renovará también imagen del plató y contará con cambios en su equipo de colaboradores. Del anterior espacio seguirán Cristina Pedroche, Anna Simón, Miki Nadal, Quique Peinado y Lorena Castell y a ellos se unirán Jesús Vidal, Isabel Zubiaurre, Valeria Ros, Santiago Alverú, Maya Pixelskaya, Gotxon Mantuliz, El Chojín y Javier Cansado.