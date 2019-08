«Power»: La verdad del submundo de la droga

Cuando el rapero 50 Cent recibió nueve balazos en su cuerpo por el fuego cruzado entre bandas por un asunto de drogas, lo último que pensó fue que algún día todas aquellas experiencias al límite de la vida y la muerte, del bien y del mal, le ayudarían a crear una serie de televisión. No era más que un adolescente, uno más de un ejército de vendedores de droga que hizo enfadar a quien no debía. A veces hay que aprender a lo bestia y el artista después de aquel milagro decidió que su vida tenía que cambiar, enfocando mejor sus prioridades. Empezó a trabajar sus rimas, a ordenar sus historias en canciones, y descubrió que tenía un montón de cosas que contar. Dos años después, era número uno en todo el mundo con «In da club», canción que bajo el tutelaje de Eminem y Dr. Dre le convirtió en el nuevo fenómeno interplanetario del hip hop con más de 30 millones de discos vendidos. Y aún así, quería más.

La edad de oro que vive la televisión le ha posibilitado encontrar el formato ideal para contar todas esas historias. La plataforma de streaming Starzplay acaba de estrenar la cuarta temporada de «Power», serie estadounidense basada en el submundo de la droga en las grandes ciudades en la que el rapero actúa como cocreador, productor, actor y, sobre todo, inspirador de las diferentes tramas. «Me reunía con la showrunner Courtney Kemp Agboh y le explicaba todas las historias de mi vida. Al mismo tiempo, ella me contaba sus propias experiencias al lado de un padre difícil y vimos que hablábamos un mismo idioma. Creo que le he explicado cosas que no he explicado a nadie, ni a mi familia ni a mis mejores amigos», admite 50 Cent.

Las serie nos presenta a James St. Patrick, el dueño de un popular club nocturno de Nueva York que paralelamente es el «Fantasma», importante traficante de drogas en busca de redención. Su intención es centrarse en sus negocios legítimos, pero pronto comprenderá que no es tan sencillo hasta poner contra las cuerdas a su propia familia. En este contexto, 50 Cent interpreta al malo de la película, Kanan Stank, una persona despreciable. «Sólo quería realizar una visión realista de un mundo que conozco bien. Es fácil dramatizarlo todo y darle mayor brillo y espectáculo, pero con Courtney buscábamos el mayor realismo, que lo que hiciesen estos hombres fuese lo que harían los protagonistas reales en estas circunstancias», asegura el rapero y empresario.

La serie ha sido un éxito debido tanto por su realismo como por su vertiginosa puesta en escena, que convierte a la acción en un trepidante thriller. En Estados Unidos se ha emitido la quinta temporada y se ha acabado de rodar la sexta, que en principio iba a ser la última. «Hemos creado una familia y siento que todavía hay muchas historias que contar. Decimos que ahora hemos acabado una especie de primera parte y que ahora arranca una segunda», señala. Tanto ha disfrutado que en la sexta temporada se ha atrevido a dirigir un episodio. «La verdad es que el nivel de estrés crece. Tienes que estar atento a miles de cosas. Por suerte, tenía mucha ayuda», asegura este hombre que no para de reinventarse.