Raquel Morillas: de “Gran Hermano” a vender cupones de la ONCE

Tras su paso agridulce por “Gran Hermano 3”, tras ser expulsada en la séptima gala, al menos salió de la casa con un amor incipiente: Noemí Ungría que también era la concursante. Incluso se llegaron a casar. Pero en 2003 un accidente de tráfico cambió su vida el tres de junio, a las 19.06 horas en el kilómetro 97,7 de la autovía, en dirección Girona, y en el término municipal de Argentona. Morillas pasó varias semanas en estado grave. La operaron los servicios de neurocirugía, cirugía plástica y maxilofacial y perdió la vista de un ojo. La relación entre ellas acabó entre un cruce de declaraciones, Tras varios años paseándose como alma en pena por los estudios a causa de sus problemas de ludopatía, que muchos miembros de “Sálvame” nunca llegaron a creérselo, hace unos días anunció a través de su cuenta oficial de You Tube que tiene un nuevo trabajo: vendedora de cupones de la ONCE. Para ello, ha pasado un curso de formación, un examen y prácticas. “Como sabéis tuve un accidente. Evidentemente, tuve unas secuelas que son ya de por vida y eso me hace tener una discapacidad y, gracias a Dios, puedo beneficiarme de eso”, un comentario un pelín desafortunado al utilizar el término “aprovecharme”.

Como despedida le dijo a sus seguidores: “Estoy deseando que me veáis con el chaleco fluorescente y que me quiten los cupones de las manos”.